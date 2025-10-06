1. FC Hersbruck - TSV Brand 3:1

Mit einem hochverdienten 3:1 Sieg im Geru-Plast-Sportpark blieben die Hersbrucker auch im vierten Heimspiel der Saison siegreich. Nach kurzem Abtasten übernahm der Gastgeber die Initiative und zeigte sich stark verbessert zu den letzten Auftritten. In der 18. Minute ging man folgerichtig in Führung: Eine Freistoßhereingabe von rechts durch Lukas Hermann fand den Kopf von Mittelstürmer Tobias Wild, der den Ball überlegt aus rund elf Metern einköpfte. Dieser Führungstreffer gab der Pfann-Elf die nötige Sicherheit zum 2:0: Aus der eigenen Hälfte kombinierte sich der FC über mehrere Stationen bis an den Strafraum, wo der gut aufgelegte Tayyip Kara den Ball auf Hermann durchsteckte, der frei vor dem Gästeschlussmann vollendete. Nach dem Wechsel kamen die Gäste in der 53. Minute zum überraschenden Anschlusstreffer, als Klimas per Kopf einen Schussversuch ins Tor lenkte. Der Treffer gab dem TSV sichtlich Auftrieb. Dennoch war der FC gefährlicher: Die Heimelf hatte mehrere hundertprozentige Chancen, doch weder Wild noch Engelbrecht konnten den Ball am guten Brander Torhüter vorbei bringen. So dauerte es bis zur 80. Minute, bis Engelbrecht mit einem Drehschuss aus zehn Metern für die endgültige Entscheidung sorgte.