1. FC Heiningen überrollt Ebersbach/Fils – Plochingen jubelt erneut

Der achte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils brachte klare Ansagen an der Spitze und packende Duelle im Tabellenkeller. Heiningen überfuhr den bisherigen Defensiv-Spezialisten Ebersbach/Fils mit 5:0 und schob sich bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Donzdorf heran, der gegen Frickenhausen beim 1:1 Federn ließ. Derweil setzt Aufsteiger Faurndau seinen Höhenflug fort, Kirchheim/Teck siegt überzeugend, und im Keller rettet Jesingen in der Nachspielzeit einen wichtigen Punkt gegen Berkheim.

RSK Esslingen bleibt auch im achten Saisonspiel stabil und feiert den vierten Sieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel nach dem Seitenwechsel Fahrt auf: Spielertrainer Tilman Weißenborn brachte seine Mannschaft in der 65. Minute in Führung, ehe Joker Paul Spengler in der Nachspielzeit (90.+2) den Deckel draufsetzte. Für Esslingen bedeutet der Dreier den Sprung in die obere Tabellenhälfte – für Weilheim ein Rückschlag nach zuvor starkem Lauf.

Ein Spiel, das sinnbildlich für die Lage im Tabellenkeller steht: viel Einsatz, wenig Ertrag. Berkheim ging früh durch Oliver Wamsler in Führung (11.) und verteidigte nach einer Gelb-Roten Karte für Michael Wamsler (28.) fast eine Stunde lang mit einem Mann weniger. Lange sah es so aus als könnte die Gastmannschaft den Vorsprung halten, ehe Timo Mader in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Das Remis hilft beiden Teams nur bedingt weiter – doch Jesingen wahrt mit großem Kampfgeist zumindest den Anschluss.

Drama pur in Salach: Erst spät entschied Aufsteiger Faurndau das umkämpfte Verfolgerduell zu seinen Gunsten. Nach zwei Elfmetertoren – Samuele Runza (26.) für Faurndau und Gökdeniz Celik (31.) für Salach – entwickelte sich eine offene Partie. Als alles nach einem Remis aussah, schlug Joker Niklas Roth doppelt in der Nachspielzeit zu (90.+1, 90.+2) und sorgte für ekstatischen Jubel bei den Gästen. Faurndau bleibt damit punktgleich mit Heiningen, während Salach nach gutem Start die zweite Niederlage in Folge kassierte. ---

Der VfL Kirchheim zeigte beim Schlusslicht seine Offensivqualitäten und ließ dem sieglosen SC Geislingen II keine Chance. Nach einem Doppelschlag kurz vor der Pause durch Meksud Čolić (42.) und Fotios Adeneler (45.) war die Partie früh entschieden. Čolić legte in der 55. Minute nach, ehe Luca Keck (60.) auf 4:0 erhöhte. Geislingen vergab kurz darauf einen Foulelfmeter (68.) und kam erst in der 69. Minute durch Tomislav Ivezic zum Ehrentreffer. Kirchheim verbessert sich mit dem klaren Auswärtssieg auf Rang fünf, während Geislingen weiter punktlos bleibt. ---

Ein intensives Spiel, das beide Teams mit gemischten Gefühlen zurücklässt. Oberboihingen führte durch Treffer von Felix Harer (13.) und Marvin Schweizer (36.) komfortabel, ehe Denkendorf nach der Pause aufdrehte. Zweifach-Torschütze Nico Riccio (69., 76.) brachte die Gäste mit einem Doppelschlag zurück ins Spiel. Zwichendurch vergab Lulzim Zhegrova per Handelfmeter die große Chance zum zwischenzeitlichen Ausgleich (70.), Oberboihingens Keeper Florian Jost parierte. Am Ende mussten sich beide mit einem Punkt begnügen. ---

Zum zweiten Mal in dieser Saison ließ Spitzenreiter Donzdorf auf eigenem Platz Punkte liegen. Frickenhausen präsentierte sich kompakt und diszipliniert, hielt die gefürchtete Donzdorfer Offensive über weite Strecken in Schach. Nach torloser erster Hälfte traf Aurelio Portale kurz nach Wiederanpfiff zum 1:0 für die Gäste (47.). Donzdorf antwortete prompt: Simon Bannack egalisierte (61.). Frickenhausen entführt damit, nach zwei Niederlagen in Folge, einen Punkt. ---

Der Aufwind hält an: Plochingen feierte gegen Nürtingen den zweiten Sieg in Folge und gab die Rote Laterne endgültig ab. Patrick Warth brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), danach entwickelte sich ein spannendes Spiel. In der Schlussphase machte Sebastian Munz (89.) alles klar. Trainer Denis Egger dürfte erleichtert sein – seine Mannschaft zeigt endlich die nötige Balance zwischen Leidenschaft und Effizienz. ---

Ein Statement-Sieg im Spitzenspiel: Heiningen überrollte den bisher defensivstarken SV Ebersbach/Fils mit beeindruckender Leichtigkeit. Bent Hofele eröffnete den Torreigen (34.), Kevin Vincek legte kurz vor der Pause nach (45.). Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber nach Belieben – Alexander Meyer (55.), Carmelo Trumino (72.) und Tom Weihler (83.) sorgten für den höchsten Sieg des Spieltags. Mit 37 erzielten Toren ist Heiningen derzeit das Maß aller Dinge in der Offensive. Ebersbach/Fils dagegen musste erkennen, dass an diesem Tag kein Kraut gegen die Heininger Angriffswucht gewachsen war.

