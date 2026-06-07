1. FC Heiningen ist Meister – Ebersbach strauchelt am letzten Tag

Was für ein Abschluss. Heiningen ließ beim Tabellenletzten SC Geislingen II nichts anbrennen und feierte den Meistertitel mit einem 13:1-Kantersieg. Alexander Meyer eröffnete das Toreschießen bereits in der 2. Minute. Dann übernahm Carmelo Trumino die Bühne: Er traf in der 11., 19., 26., 28. und nach der Pause in der 46. Minute – insgesamt fünf Mal. Kevin Vincek stand dem in nichts nach und erzielte seine vier Treffer in der 40., 43., 44. und 62. Minute. Bent Hofele (68.) und Dennis Kleber (72.) erhöhten weiter, Oladimeji Douye Adedapo sorgte in der 67. Minute für den Ehrentreffer der Geislinger. Berk Baybüyük setzte in der 80. Minute mit dem 13:1 den Schlusspunkt. Heiningen schließt die Saison mit 136 Toren in 30 Spielen und einer Tordifferenz von plus 108 ab – Zahlen, die für sich sprechen. Der 1. FC Heiningen ist Meister der Bezirksliga Neckar/Fils 2025/26.