1. FC Heiningen ist Meister – Ebersbach strauchelt am letzten Tag

Der 30. und letzte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils hat eine klare Entscheidung gebracht. Der 1. FC Heiningen gewann sein Heimspiel gegen den Tabellenletzten SC Geislingen II mit 13:1 und holte damit die Meisterschaft der Saison 2025/26 – mit 76 Punkten und einer Tordifferenz von plus 108 die überragende Mannschaft dieser Spielzeit. Der SV Ebersbach/Fils, der über weite Strecken der Saison Tabellenführer war, verlor am letzten Spieltag überraschend mit 1:2 gegen FV Vorwärts Faurndau und beendet die Saison mit 72 Punkten auf dem zweiten Rang. Vier Punkte Abstand am Ende einer Saison, die über Monate ein Fernduell auf höchstem Niveau war.
Türkspor Nürtingen 73 beendete die Saison mit einem Auswärtssieg. Liridon Azemi brachte Kirchheim in der 18. Minute in Führung, doch Fatih Özkahraman glich noch im ersten Durchgang in der 23. Minute aus und stellte nach der Pause in der 54. Minute auf 2:1 für die Gäste. Nikita Levenko erhöhte unmittelbar darauf in der 55. Minute auf 3:1, Alperen Nehir machte in der 82. Minute das 4:1 perfekt. Argjend Shalaj traf in der 88. Minute noch zum 2:4-Endstand für Kirchheim. Türkspor (37 Punkte, Rang 11) beendet die Saison mit einem überzeugenden Auftritt, Kirchheim (45 Punkte, Rang 7) verabschiedet sich mit einer Heimniederlage.
Frickenhausen beendete die Saison mit einem deutlichen Heimsieg. Berkheim überraschte mit der frühen Führung durch Domenic Spohn in der 11. Minute, doch Frickenhausen antwortete schnell: Aurelio Portale (26.), Denis Köhler (36.) und Sergio Portale (39.) drehten die Partie bis zur Pause auf 3:1. Nach dem Wechsel legten Sergio Portale (60.) und Yannik Kynast (66. und 78.) nach. Frickenhausen (36 Punkte, Rang 12) zeigt mit diesem Abschluss, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Berkheim (26 Punkte, Rang 14) beendet eine schwierige Saison.
Ein spätes, aber entscheidendes Tor: Niko Deuschle traf in der letzten Minute der Nachspielzeit zum 1:0-Endstand und sicherte Denkendorf drei Punkte. Weilheim fand über die gesamte Partie keine Möglichkeit zum Torerfolg. Denkendorf (42 Punkte, Rang 9) klettert noch einmal in der Abschlusstabelle, Weilheim (48 Punkte, Rang 6) beendet die Saison trotz der Niederlage auf einem ordentlichen sechsten Rang.
Die größte Überraschung des Spieltags. Ebersbach, das die Meisterschaft bei einem eigenen Sieg und einem Heiningen-Patzer noch hätte erringen können, verlor das Heimspiel gegen FV Vorwärts Faurndau mit 1:2. Michael Moll brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, Dominik Ehni erhöhte noch vor der Halbzeitpause in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0. Jozef Kqiraj verkürzte für Ebersbach in der 72. Minute auf 1:2, doch mehr gelang dem Tabellenführer der Vorsaison nicht. Ebersbach (72 Punkte) beendet die Saison auf dem zweiten Rang – eine starke Spielzeit, die am letzten Tag nicht mehr belohnt wurde. Faurndau (49 Punkte, Rang 5) beendet die Saison mit einem verdienten Auswärtserfolg.
Was für ein Abschluss. Heiningen ließ beim Tabellenletzten SC Geislingen II nichts anbrennen und feierte den Meistertitel mit einem 13:1-Kantersieg. Alexander Meyer eröffnete das Toreschießen bereits in der 2. Minute. Dann übernahm Carmelo Trumino die Bühne: Er traf in der 11., 19., 26., 28. und nach der Pause in der 46. Minute – insgesamt fünf Mal. Kevin Vincek stand dem in nichts nach und erzielte seine vier Treffer in der 40., 43., 44. und 62. Minute. Bent Hofele (68.) und Dennis Kleber (72.) erhöhten weiter, Oladimeji Douye Adedapo sorgte in der 67. Minute für den Ehrentreffer der Geislinger. Berk Baybüyük setzte in der 80. Minute mit dem 13:1 den Schlusspunkt. Heiningen schließt die Saison mit 136 Toren in 30 Spielen und einer Tordifferenz von plus 108 ab – Zahlen, die für sich sprechen. Der 1. FC Heiningen ist Meister der Bezirksliga Neckar/Fils 2025/26.
Ein packendes Unentschieden zum Saisonabschluss. Oberboihingen legte durch Dominik Alt (6.) und Philipp Röseke (10.) früh mit 2:0 vor. Doch Gökdeniz Celik drehte das Spiel im zweiten Durchgang nahezu im Alleingang: Er traf in der 37., 49. und 58. Minute und brachte Salach mit 3:2 in Führung. Nicolai Wallner rettete Oberboihingen in der 85. Minute noch das 3:3. Beide Teams beenden die Saison mit einem Punkt: Oberboihingen (41 Punkte, Rang 10), Salach (44 Punkte, Rang 8).
Donzdorf schloss die Saison mit einem klaren Heimsieg ab und festigte damit den dritten Tabellenrang. Jasmir Julević eröffnete in der 50. Minute, Marvin Herbinger erhöhte in der 61. Minute auf 2:0, und Maximilian Gäbler setzte in der 68. Minute den Schlusspunkt zum 3:0. Esslingen blieb ohne Torerfolg und verliert den Vergleich mit Donzdorf am Ende deutlich. Donzdorf (58 Punkte, Rang 3) beendet eine starke Saison, Esslingen (52 Punkte, Rang 4) bleibt dahinter.
Plochingen holte im letzten Spiel der Saison drei wichtige Punkte. Christian Mohr traf in der 86. Minute zum 1:0-Endstand und bescherte dem FV Plochingen einen versöhnlichen Saisonabschluss. Jesingen blieb erneut ohne Torerfolg und beendet die Saison auf Rang 15 mit 24 Punkten. Plochingen (33 Punkte, Rang 13) schließt eine turbulente Saison mit einem späten Siegtor ab.
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