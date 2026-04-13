1. FC Heiningen festigt Thron: Torfestivals prägen den Spieltag Bezirksliga Neckar/Fils: Der Tabellenführer setzt sich ab, während die Konkurrenz in torreichen Duellen Punkte liegen lässt. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hartmut Mader

In der Bezirksliga Neckar/Fils sorgte der 22. Spieltag für eine Zuspitzung im Titelrennen. Während der Spitzenreiter seine Pflichtaufgabe souverän löste, lieferten sich die Verfolger und Abstiegskandidaten packende Duelle, die oft erst in den Schlussminuten entschieden wurden. Die Zuschauer erlebten einen Spieltag voller Wendungen, der die Tabellenführung des 1. FC Heiningen weiter zementierte und den Druck auf die Verfolger erhöhte.

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In einer defensiv geprägten Partie behielten die Gäste aus Nürtingen knapp die Oberhand. Den entscheidenden Treffer der Begegnung markierte Nikita Levenko in der 69. Minute zum 0:1. Jesingen gelang es in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr, den Rückstand auszugleichen, womit Türkspor wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze sicherte.

Der TSV Weilheim/Teck entführte drei Zähler aus Salach. Christoph Bauer eröffnete die Torfolge in der 16. Minute mit dem 0:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mike Tausch in der 57. Minute auf 0:2. Salach kam durch Anastasios Kivotidis in der 72. Minute zwar noch zum 1:2-Anschlusstreffer, konnte die Heimniederlage jedoch nicht mehr abwenden.

Auch in Geislingen setzten sich die Gäste knapp durch. Tom Janik brachte Faurndau in der 36. Minute mit 0:1 in Führung. Geislingen schlug jedoch noch vor der Pause zurück, als Mostapha Zaher in der 41. Minute zum 1:1 ausglich. In der Schlussphase der Partie war es schließlich Alessio Oceano, der in der 79. Minute den Siegtreffer zum 1:2 für den FV Vorwärts Faurndau erzielte.

Der SV Ebersbach/Fils musste im Kampf um die Tabellenspitze einen Dämpfer hinnehmen. Moritz Roos brachte die Gäste in der 37. Minute zunächst mit 0:1 in Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff glich Philipp Röseke in der 46. Minute zum 1:1 für Oberboihingen aus. Valentin Maier drehte die Partie in der 61. Minute zugunsten der Hausherren zum 2:1, doch Laurin Zimmermann rettete Ebersbach in der 85. Minute mit dem Treffer zum 2:2-Endstand noch einen Punkt.

Ein Blitzstart prägte die Begegnung in Donzdorf. Niko Deuschle brachte die Gäste aus Denkendorf bereits in der 1. Minute mit 0:1 in Führung und legte in der 8. Minute mit dem 0:2 nach. Donzdorf bewies jedoch Ausdauer und kam durch Patrick Gaugel in der 72. Minute zum 1:2-Anschluss. Derselbe Spieler sorgte in der 88. Minute mit dem 2:2 für den Ausgleich und die Punkteteilung.

In einem torreichen Schlagabtausch gab es keinen Sieger. Tom Volk erzielte in der 6. Minute das 0:1 für Frickenhausen. Levin Müller unterlief in der 19. Minute ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Patrick Warth brachte Plochingen in der 31. Minute mit 2:1 in Führung, und Michael Blind erhöhte in der 44. Minute auf 3:1. Noch vor dem Pausenpfiff verkürzte Yannik Kynast in der 45.+1 Minute auf 3:2. Danis Köhler erzielte in der 54. Minute den 3:3-Ausgleich. In der Schlussphase traf erneut Michael Blind in der 88. Minute zum 4:3 für Plochingen, doch Max Volk markierte in der 90.+3 Minute den Treffer zum 4:4-Endstand.

Der Tabellenführer demonstrierte seine Dominanz und ließ dem VfL Kirchheim keine Chance. Kevin Vincek markierte bereits in der 8. Minute das 1:0. Justin Hrabar erhöhte in der 22. Minute auf 2:0, ehe Carmelo Trumino in der 32. Minute das 3:0 erzielte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Bent Hofele in der 52. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand.