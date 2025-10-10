1. FC Heiningen empfängt Ebersbach – Kellerduell in Jesingen

Der achte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils verspricht Dramatik von oben bis unten. Während Tabellenführer Donzdorf seine weiße Weste gegen Frickenhausen verteidigen will, steht Verfolger Heiningen vor einem echten Härtetest gegen den formstarken SV Ebersbach/Fils. Auch in der unteren Tabellenhälfte brennt es: Jesingen und Berkheim kämpfen im direkten Duell um wichtige Punkte, während Plochingen nach dem ersten Saisonsieg neuen Mut schöpft.

Zwei Teams aus dem Mittelfeld treffen aufeinander. Esslingen reist mit Rückenwind an, nachdem der 2:0-Sieg in Berkheim etwas Luft im frühen Abstiegskampf brachte. Der Aufsteiger aus Weilheim dagegen steht nach dem klaren 3:0 gegen Salach plötzlich wieder mitten im Rennen um die vorderen Plätze. Ein Sieg wäre für den Gewinner der nächste Schritt Richtung engstes Verfolgerfeld.

Ein Duell der Verunsicherten. Der Zwölfte empfängt den Fünfzehnten – beide mit dem klaren Ziel, die untere Tabellenregion zu verlassen. Jesingen verlor zuletzt fünf seiner sieben Spiele, Berkheim kassierte bereits 21 Gegentore und wartet seit zwei Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Besonders Jesingen will nach der unglücklichen 0:1-Niederlage in Nürtingen Wiedergutmachung betreiben und zu Hause ein Zeichen setzen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TSG Salach TSG Salach FV Vorwärts Faurndau Faurndau 15:00 PUSH

Ein echtes Verfolgerduell: Salach, derzeit Sechster, will nach der klaren Niederlage in Weilheim zurück in die Spur finden. Gegner Faurndau spielt als Aufsteiger weiter eine beeindruckende Saison und steht punktgleich mit Heiningen auf Rang drei. Mit 24 Toren stellen die Gäste eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Die Partie dürfte offen und intensiv werden – mit Tendenz zum nächsten Offensivspektakel. ---

Für Geislingen II ist die Lage bedrohlich: sieben Spiele, null Punkte, 31 Gegentore – die Zweite des SC steht mit dem Rücken zur Wand. Kirchheim dagegen zeigte sich zuletzt wankelmütig, musste ein 2:6 gegen Heiningen hinnehmen. Gegen den Tabellenletzten zählt für den VfL daher nur ein Sieg, um nicht weiter abzurutschen. Alles andere als drei Punkte wären eine Enttäuschung. Für Geislingen geht es derweil darum, weiter Moral zu zeigen und die Abwärtsspirale zu stoppen. ---

Zwei Teams mit unterschiedlichen Trends: Oberboihingen steckt mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller, während Aufsteiger Denkendorf trotz des 0:4 gegen Donzdorf eine bisher solide Saison spielt. Denkendorf überzeugte öfter diese Saison, muss nach dem Dämpfer jedoch wieder Stabilität finden. Für Oberboihingen ist es bereits ein richtungsweisendes Spiel: Ein weiterer Rückschlag könnte das Team früh in den Abstiegskampf zwingen. Denkendorf will dagegen zeigen, dass die deutliche Niederlage gegen den Spitzenreiter nur ein Ausrutscher war. ---

Der ungeschlagene Tabellenführer trifft auf den Fünften aus Frickenhausen, der nach der überraschenden Heimniederlage gegen Plochingen Wiedergutmachung sucht. Donzdorf beeindruckt mit 25 Toren und nur vier Gegentreffern – die Balance zwischen Angriff und Abwehr ist Liga-Spitze. Frickenhausen dagegen braucht eine Leistungssteigerung, um beim Ligaprimus zu bestehen. Die Gastgeber gehen als Favorit ins Spiel, doch Frickenhausen ist definitiv nicht zu unterschätzen. ---

Der 3:2-Sieg in Frickenhausen war Balsam für Plochingen, das nun endlich den Befreiungsschlag geschafft hat. Gegen Nürtingen soll dieser Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Türkspor präsentierte sich zuletzt wechselhaft, siegte aber gegen Jesingen knapp mit 1:0. Für Plochingen wäre ein zweiter Sieg in Folge ein riesiger Schritt aus der Abstiegszone, während Nürtingen mit einem Auswärtserfolg in die obere Tabellenhälfte springen könnte. ---

Das Duell des Spieltags: Heiningen, die torhungrigste Mannschaft der Liga, empfängt den defensivstarken SV Ebersbach/Fils. 32 Tore nach sieben Spielen sprechen für Heiningens Offensivdrang, doch Ebersbach hat mit nur fünf Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Bezirksliga. Beide Teams überzeugen mit unterschiedlichen Spielphilosophien – hier trifft Angriffswucht auf Defensivstärke. Für Heiningen bietet sich die Chance, weiter Druck auf Spitzenreiter Donzdorf auszuüben, während Ebersbach/Fils mit einem Sieg selbst in die Top drei vordringen könnte. Ein echtes Highlight zum Abschluss des Spieltags.

