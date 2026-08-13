1. FC Heidenheim: "Wir wollen einen Schritt vorankommen!"

Der erste Spieltag brachte drei Punkte, aber auch klare Arbeitsaufträge. Schmidt benannte in der Pressekonferenz vor allem die Ballverluste als Problem. Heidenheim habe dadurch zu viel zugelassen, selbst nach eigenen Eckbällen Konter ermöglicht und in der zweiten Halbzeit etwas an Aktivität verloren. Dass der FCH trotz zweimaligem Ausgleich des Gegners noch einmal in Führung ging und gewann, war wichtig. Dennoch soll die Mannschaft lernen, eine Führung kontrollierter zu verteidigen und ein offenes Spiel früher zu beruhigen.

Personell bleibt die Lage überschaubar. Die beiden Conteh-Brüder fallen aus, Adam Kölle ist nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Training zurückgekehrt. Damit hat Schmidt vor dem ersten Auftritt in Berlin zumindest wieder eine zusätzliche Option im Blick.

Hertha BSC erwartet der Heidenheimer Trainer als intensiven Gegner. Beim Auftaktsieg in Bochum habe die Berliner Mannschaft über weite Strecken aggressiv, zweikampfstark und geschlossen verteidigt. Schmidt rechnet nicht damit, dass Hertha sich tief zurückzieht. Vielmehr dürfte es ein Spiel zweier Teams werden, die hoch anlaufen, Druck erzeugen und den Gegner zu Fehlern zwingen wollen. Entscheidend wird deshalb sein, wer die Eins-gegen-eins-Situationen besser löst und das gegnerische Gegenpressing sauber überspielt.