1. FC Heidenheim: "Wir wollen angreifen!"

Obere Reihe (v.l.n.r.): Cheftrainer Frank Schmidt, Co-Trainer Marc Schnatterer, Felix Mark; untere Reihe (v.l.n.r.): Oualid Mhamdi, Paul Hennrich, Marcel Costly; auf dem Bild fehlend: Neuzugang Marko Zrilić (momentan bei der U19-EM) – Foto: 1. FC Heidenheim

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit nimmt beim 1. FC Heidenheim 1846 spürbar Fahrt auf. Nach dem ersten Treffen der Mannschaft am Donnerstag, den obligatorischen Laktattests am Freitag und einer intensiven Doppelschicht am Samstag folgte am heutigen Sonntag das erste große Highlight für die FCH-Fans: Das erste öffentliche Training der Sommervorbereitung. Rund 450 Zuschauer verfolgten die rund 90-minütige Einheit am Walter-Birkhold-Jugendstadion bei hochsommerlichen Temperaturen.

Insgesamt präsentierten sich 25 Spieler auf dem Rasen. Neben dem neuen Co-Trainer Marc Schnatterer blickten die Fans vor allem auf die Neuzugänge: Die externen Verstärkungen Oualid Mhamdi (SC Verl), Marcel Costly (FC Ingolstadt) und Paul Hennrich (TSG Hoffenheim II) absolvierten ebenso ihre erste öffentliche Einheit wie Felix Mark, der aus der eigenen U19 aufgerückt ist. Zudem sind die zuletzt verliehenen Luka Janeš (SG Sonnenhof Großaspach), Thomas Keller (Dynamo Dresden) und Maximilian Breunig (1. FC Magdeburg) wieder dabei. Ein besonders positives Signal: Leart Paçarada, der sich in der vergangenen Bundesliga-Saison am 3. Spieltag gegen Borussia Dortmund eine schwere Kreuzbandverletzung zugezogen hatte und die restliche Spielzeit ausfiel, konnte bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Bitter verlief das Wochenende für Mikkel Kaufmann: Der Stürmer zog sich in der Samstags-Einheit einen Bruch der linken Speiche nahe des Handgelenks zu und muss in der kommenden Woche operiert werden. Sirlord Conteh arbeitet derweil im Rehatraining und verfolgte die Einheit deshalb lediglich als Zuschauer.

Einige Profis fehlten jedoch aus unterschiedlichen Gründen auf dem Platz. Cheftrainer Frank Schmidt musste auf Marko Zrilić verzichten, der aktuell mit der kroatischen U19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Wales im Einsatz ist. Angreifer Budu Zivzivadze, der nach zwei Freundschaftsspielen mit der georgischen Nationalelf eine zusätzliche Woche Sonderurlaub erhielt, stößt erst am kommenden Mittwoch zum Team.

Torhüter Kevin Müller fehlte, da er unmittelbar vor einem festen Wechsel zum FC Schalke 04 steht. Die beiden Eigengewächse Nick Rothweiler und Max Vogel (zuvor U19) wurden für Probetrainings bzw. Vertragsgespräche freigestellt. Beide Talente sollen verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln.

Nach dem Aufwärmprogramm standen im Mittelpunkt der Einheit verschiedene Pass- und Spielformen sowie das Trainieren von Überzahlsituationen mit direktem Torabschluss. Den sportlichen Abschluss bildete ein Elf-gegen-Elf.

„Es war jetzt heute der zweite Tag der Vorbereitung, an dem wir voll trainieren. Trotz der hitzigen Bedingungen lässt sich das gut an. Es hat schonmal Spaß gemacht, aber vor uns liegen noch sechs Wochen Vorbereitung. Das ist noch viel Zeit, in der sich bei uns als Mannschaft viel entwickeln muss“, sagte Frank Schmidt nach der Einheit und betonte: „Die 2. Bundesliga darf für den 1. FC Heidenheim keine Enttäuschung sein, wenn man sieht, was für große Traditionsvereine sich auch dieses Jahr dort wieder tummeln. Das Gute ist, dass wir neun Jahre am Stück in dieser Liga gespielt haben und genau wissen, was auf uns zu kommt. Da wird in jedem Spiel um jeden Punkt gefightet. Darauf sich bestmöglich einzustellen, ist jetzt unsere Aufgabe!“

Nach Trainingsende nahmen sich die FCH-Profis ausgiebig Zeit für die anwesenden Anhänger, erfüllten zahlreiche Selfie- und Autogrammwünsche und sorgten für einen rundum gelungenen Auftakt.

Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, erklärte bei der Medienrunde am Rande des öffentlichen Trainings: „Einen Abstieg zu verarbeiten und zu managen, ist für mich, nach mittlerweile 32 Jahre in der Verantwortung, wie für alle im Verein eine völlig neue Situation gewesen. Bedingt durch den starken Schlussspurt unserer Mannschaft am Ende der vergangenen Saison und dem großartigen Zusammenhalt, der sich durch den ganzen Verein durchzieht, ist aber schon wieder eine sehr positive Grundstimmung zu spüren. Diese Rückmeldung kriegen wir von überall – egal, ob es Fans oder Sponsoren sind. Es herrscht eine große Vorfreude bei allen Beteiligten auf die kommende Spielzeit in der 2. Liga, in der wir auf jeden Fall gemeinsam voll angreifen werden!“

Das Auftakt-Programm der FCH-Profis geht indes morgen weiter. Am Montag und Dienstag stehen, neben mehreren Fotoshootings, in Kooperation mit der Universitätsklinik Ulm auch die obligatorischen medizinischen Untersuchungen sowie die Belastungs-EKGs auf dem Programm.