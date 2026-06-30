1. FC Heidenheim: Weitere sieben Abgänge stehen fest

Von links nach rechts: Stefan Schimmer, Omar Traoré, Eren Dinkçi, Arijon Ibrahimović, Hennes Behrens, Diant Ramaj und Leonidas Stergiou. – Foto: 1. FC Heidenheim

Mit dem heutigen 30. Juni 2026 verabschiedet sich der 1. FC Heidenheim 1846 bei insgesamt sieben Spielern aus dem letztjährigen Bundesligakader. Neben Stefan Schimmer und Omar Traoré, deren Verträge auslaufen, enden zum heutigen Tag offiziell auch die Leihen von Eren Dinkçi, Arijon Ibrahimović, Hennes Behrens, Diant Ramaj und Leonidas Stergiou.

„Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals ganz ausdrücklich bei Stefan Schimmer, Omar Traoré, Eren Dinkçi, Arijon Ibrahimović, Hennes Behrens, Diant Ramaj und Leonidas Stergiou für ihre Leistungen sowie ihren Einsatz für unsere Mannschaft und unseren Verein“, erklärt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender. „Für ihren weiteren sportlichen wie privaten Weg wünschen wir jedem Einzelnen nur das Allerbeste!“

Aufgrund des vollen Fokus auf den Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga hatte eine offizielle Verabschiedung am 34. Spieltag nicht stattgefunden. Dies soll in der kommenden Zweitliga-Saison, im Rahmen der Heimspiele in der Voith-Arena, dann möglichst nachgeholt werden.

Abschied nach erfolgreichen Jahren beim FCH

Zur Saison 2019/20 wechselte Stefan Schimmer zum 1. FC Heidenheim 1846. In seinen insgesamt sieben Spielzeiten absolvierte der Offensivspieler 179 Pflichtspiele für den FCH, erzielte dabei 22 Tore und bereitete weitere 13 Treffer vor. Mit dem Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft 2023 und dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga war Stefan Schimmer ein wichtiger Teil der erfolgreichsten Phase der FCH Vereinsgeschichte überhaupt.

Mit dem Aufstieg in die Bundesliga im Sommer 2023 wechselte Omar Traoré an die Brenz. In drei Jahren bestritt der Rechtsverteidiger wettbewerbsübergreifend 102 Pflichtspiele für den FCH und steuerte neun Torvorlagen bei.

Fünf Leihspieler kehren zu ihren Stammvereinen zurück

Ebenfalls zum heutigen 30. Juni enden die Leihverträge von fünf Spielern, die in der vergangenen Spielzeit das FCH Trikot getragen haben:

- Eren Dinkçi: Der Angreifer war ab Ende Januar vom SC Freiburg ausgeliehen. Während seiner Rückkehr nach Heidenheim lief er in 14 Pflichtspielen für den FCH auf, erzielte dabei drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

- Arijon Ibrahimović: Der Außenbahnspieler kam im vergangenen Sommer vom FC Bayern München auf den Schlossberg, steuerte in der abgelaufenen Spielzeit zwei Tore in 34 Einsätzen bei und bereitete fünf weitere Treffer vor.

- Hennes Behrens: Der Linksverteidiger verstärkte das Team ab Januar 2026 als Leihspieler von der TSG Hoffenheim und kam in der vergangenen Rückrunde auf 16 Bundesliga-Einsätze mit einem Tor und zwei Vorlagen.

- Diant Ramaj: Einst im HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum des FCH ausgebildet, stand der Torhüter in der vergangenen Saison als Leihspieler von Borussia Dortmund zwischen den Pfosten und hütete in 33 Pflichtspielen das FCH Tor.

- Leonidas Stergiou: Der Defensivallrounder wurde vom VfB Stuttgart ausgeliehen und bestritt in der vergangenen Spielzeit fünf Partien in der Rückrunde.