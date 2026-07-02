1. FC Heidenheim: Walter Thomae wird sportlicher Leiter des NLZ Beim Zweitligisten übernimmt eine in der Region bekannte Person die Leitung im Nachwuchsleistungszentrum. von fch · Heute, 10:23 Uhr · 0 Leser

Holger Sanwald (FCH Vorstandsvorsitzender, links) und Walter Thomae (sportlicher Leiter HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum, rechts) – Foto: 1. FC Heidenheim

Walter Thomae übernimmt ab sofort die Position des sportlichen Leiters des HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrums beim 1.FC Heidenheim 1846. Der 59-jährige Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz verfügt über große Erfahrung und tritt beim FCH die Nachfolge von Roger Prinzen an, der im April 2026 plötzlich und unerwartet verstorben war.

„Mit Walter Thomae gewinnen wir für unser HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum einen absoluten Fußballfachmann mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Talentförderung, Nachwuchsentwicklung und Leistungsfußball“, freut sich FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. „Er ist daher für uns genau der richtige Mann, um die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre mit unseren Talenten fortzuführen, die von unschätzbar großer Bedeutung für unseren Verein ist“. Walter Thomae bildet damit künftig gemeinsam mit Patrick Mayer (sportlicher Leiter Leistungsbereich/U16-19), Patrick Guggenmos (sportlicher Leiter Aufbaubereich/U12-U15) und Nils Weng (organisatorischer Leiter) die Leitung des HARTMANN NLZ.

Seine erste Trainerstation führte Thomae zum FV Löchgau. 2006 wechselte er dann zum VfB Stuttgart, wo er auch Patrick Mayer als Spieler einst trainierte. Dort war er bis November 2015 als Nachwuchs-Chefscout und gleichzeitig als Co-Trainer der zweiten Mannschaft im Einsatz. Anschließend übernahm er zunächst interimsweise und später dauerhaft die Rolle des Cheftrainers von Stuttgart II. Von Juli 2016 bis Sommer 2018 fungierte Walter Thomae zudem als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des VfB Stuttgart. Anschließend kehrte er bis Juni 2019 nochmals als Co-Trainer auf die Bank des VfB II zurück. Es folgten Cheftrainerstationen bei der SG Sonnenhof Großaspach und der Sport-Union Neckarsulm. Seine beiden letzten Engagements waren wiederum als Co-Trainer beim FC Vaduz sowie bei den Würzburger Kickers.