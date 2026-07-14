1. FC Heidenheim: Vor dem Trainingslager wartet der Bayernligist

Das Spiel gegen Langenau war ein freundschaftlicher Pflichttermin mit hohem Ergebnis und passendem Rahmen. Vor 1.500 Zuschauern ließ der FCH gegen die Bezirksligamannschaft keine Zweifel aufkommen, blieb ohne Gegentor und kam verletzungsfrei durch den Nachmittag. Niklas Dorsch eröffnete nach zehn Minuten, Marvin Pieringer, Budu Zivzivadze, Mathias Honsak und erneut Dorsch sowie Zivzivadze stellten schon bis zur Pause auf 6:0. Nach dem Seitenwechsel wechselte Frank Schmidt komplett durch, ohne dass der Spielfluss abriss. Yannik Wagner, Jan Schöppner mit drei Treffern, Maximilian Breunig und Benedikt Gimber erhöhten bis zum 12:0.

Für Schmidt war vor allem wichtig, dass seine Mannschaft nach zwei intensiven Trainingswochen seriös blieb. Solche Spiele liefern selten harte sportliche Urteile, aber sie zeigen Haltung: Tempo hochhalten, Chancen herausspielen, keine Nachlässigkeit zulassen. Gerade nach dem Abstieg aus der Bundesliga ist diese Selbstverständlichkeit nicht nebensächlich.

Nun dürfte der Test gegen den TSV Nördlingen aus der Bayernliga Nord mehr Aussagekraft besitzen. Der Gegner wird dem FCH mehr Gegenwehr bieten als Langenau und damit besser zeigen, wie weit Automatismen, Abstimmung und Belastbarkeit vor der Reise nach Südtirol schon sind. Dort, in Natz-Schabs, folgt vom 17. bis 25. Juli der nächste wichtige Block der Vorbereitung.