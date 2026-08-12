1. FC Heidenheim verleiht Luka Janes in die Regionalliga Nordost

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Der 22-Jährige Luka Janes verlässt den Zweitligisten 1. FC Heidenheim 1846 für ein weiteres Jahr und wird bis zum Ende der aktuellen Saison 2026/27 an den Nordost-Regionalligisten Tasmania Berlin verliehen. Sein Vertrag beim FCH läuft noch bis Sommer 2028.

„Sowohl Luka, als auch wir sind davon überzeugt, dass eine Leihe für eine weitere Saison absolut sinnvoll ist. Um sich sportlich noch mehr weiterzuentwickeln, ist es wichtig, dass Luka möglichst viele Einsätze bekommt, die er im Moment nur bei einem anderen Verein sammeln kann. Wir wünschen ihm deshalb viel Erfolg bei Tasmania Berlin“, erklärt FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

Bereits 2018 wechselte der in Schwäbisch Gmünd geborene Defensivspieler in das HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum des FCH, ehe er 2023 einen Profivertrag erhielt. Für die FCH Profis kam er bislang aber noch zu keinem Pflichtspiel-Einsatz. In der vergangenen Saison war er für ein Jahr an die SG Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga Südwest verliehen worden.

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1. FC Heidenheim

Trainer: Frank Schmidt

Zugänge: Oualid Mhamdi (SC Verl), Marcel Costly (FC Ingolstadt 04), Paul Hennrich (TSG 1899 Hoffenheim II), Felix Mark (1. FC Heidenheim), Marko Zrilić (1. FC Heidenheim), Thomas Dähne (TSV 1860 München), Maximilian Breunig (1. FC Magdeburg)

Abgänge: Stefan Schimmer (Buriram United / Thailand), Arijon Ibrahimovic (FC Bayern München), Diant Ramaj (Borussia Dortmund), Hennes Behrens (FC Augsburg), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart), Eren Dinkci (SC Freiburg), Nick Rothweiler (KSV Hessen Kassel), Omar Traoré (Udinese Calcio), Niklas Dorsch (Toronto FC)