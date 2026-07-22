1. FC Heidenheim: "Unter dem Strich ist das 1:1 in Ordnung"

Die direkte Antwort des FCH ließ aber zumindest nicht lange auf sich warten. Nach einer deutlichen Pausenansprache von Frank Schmidt während der Trinkpause agierten die Rot-Blau-Weißen nun deutlich zweikampfstärker und insgesamt stabiler. In der 29. Minute nutzte Marvin Pieringer einen Fehler in der gegnerischen Hintermannschaft eiskalt aus, eroberte den Ball, umkurvte den Keeper und schob zum 1:1-Ausgleich ein. Zwar sorgte Bernardeschi in der 35. Minute noch einmal mit einem Distanzschuss für Gefahr, doch erneut war Frank Feller zur Stelle und entschärfte die Situation.

Bei bestem Bergwetter erwischten die Italiener, in der letzten Saison Tabellenachter der Serie A, den deutlich besseren Start. Der FCH stand früh stark unter Druck und hatte es Torhüter Frank Feller zu verdanken, der mit starken Paraden gegen Federico Bernardeschi, italienischer Europameister von 2021 und Nicolò Cambiaghi die Null hielt. In der 21. Minute ging Bologna jedoch verdient in Führung: Santiago Castro traf nach einer scharfen Flanke von der linken Seite per Kopf zum 0:1.

Aluminiumtreffer und späte Rettungstat

Nach dem Seitenwechsel kam der FCH mit viel Schwung aus der Kabine. Ein vermeintliches Foul an Marvin Pieringer im Strafraum blieb ungeahndet, kurz darauf verfehlte Julian Niehues das Tor nur knapp. Im direkten Gegenzug kamen die Italiener zu zwei guten Möglichkeiten, ließen diese jedoch ungenutzt. Die beste Heidenheimer Chance zur Führung hatte Kapitän Patrick Mainka in der 59. Minute, dessen Kopfball nach einer Ecke an der Latte landete.

In der 63. Minute wechselte Frank Schmidt nahezu die komplette Mannschaft durch. Bologna fand wieder besser ins Spiel, doch die FCH Defensive hielt dem gehörigen Druck letztlich stand. Kurz vor dem Abpfiff wurde es noch einmal brenzlig: Adam Kölle rettete in der 89. Minute in höchster Not auf der Torlinie, ehe Frank Feller den anschließenden Nachschuss stark zur Ecke lenkte. Am Ende blieb es beim Unentschieden.

Frank Schmidt: „Ich habe uns heute vor allem in den ersten 30 Minuten nicht richtig giftig gesehen. Wir sind zurecht in Rückstand geraten und haben nach Balleroberungen zu leichtfertig unsere Konterchancen hergeschenkt. Nach der Trinkpause und in der zweiten Halbzeit lief es besser, da hätten wir eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen. Man merkt einigen Spielern am sechsten Tag im Trainingslager die hohe Belastung natürlich an. Unter dem Strich ist das 1:1 in Ordnung, aber es wartet noch viel Arbeit auf uns.“

Statistik zum Spiel

FCH: Feller – Busch (63. Mhamdi), Mainka (63. Kölle), Siersleben (46. Gimber), Föhrenbach (63. Wagner) – Niehues, Kerber (46. Zrilic), Costly (63. Hennrich), Conteh (63. Honsak) – Pieringer (63. Beck), Zivzivadze (46. Breunig)