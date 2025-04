1. FC Heidenheim und Trainer Timm Fahrion gehen getrennte Wege

„Auf Grund dieser strategischen Ausrichtung in unserem HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum haben wir den Vertrag mit Timm nicht verlängert und werden das Amt des U19-Cheftrainers stattdessen künftig anders besetzen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, dazu laufen jetzt aber entsprechende Gespräche“, erklärt Roger Prinzen, Sportlicher Leiter des HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrums und betont: „Unabhängig davon gebührt Timm schon jetzt ein sehr großer Dank für die erfolgreiche Arbeit, die er in den vergangenen fast acht Jahren bei uns in unterschiedlichsten Altersklassen unseres FCH Nachwuchsbereichs geleistet hat.“

Der gebürtige Esslinger kam im Juli 2017 als U16-Trainer ins HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum. Zuvor war er bei den Stuttgarter Kickers tätig gewesen. Ein Jahr nach seinem Wechsel zum FCH wurde Timm Fahrion dann Trainer der U17 in der B-Junioren-Bundesliga, im Juli 2021 folgte die Beförderung zum U19-Trainer in der A-Junioren-Bundesliga, wo er mit dem FCH in der Saison 2022/23 den 6. Platz in der Abschlusstabelle erreichte. In der aktuellen Saison spielt die FCH U19 in der neu eingeführten U19-DFB-Nachwuchsliga, dem Nachfolger der bisherigen A-Junioren-Bundesliga.

„Ich bin dem FCH und allen Verantwortlichen für die vergangenen Jahre sehr dankbar! Der Verein hat mir die Möglichkeit gegeben, mich fachlich weiterzuentwickeln, meine Fußballlehrer-Lizenz zu erlangen und über Jahre in der höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse viele großartige Talente zu coachen. Ab Sommer freue ich mich dann als Trainer auf eine neue sportliche Herausforderung. Bis dahin werde ich aber mit meinem Team alles geben, um unsere Saison mit der U19 so erfolgreich wie möglich abzuschließen“, so Timm Fahrion zu seinem bevorstehenden Abschied im Sommer.