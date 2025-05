1. FC Heidenheim und SSV Reutlingen jubeln

C-Junioren: Heidenheim mit 5:1-Erfolg

Im ersten Match des Tages trafen der FC Esslingen (Oberliga) und der 1. FC Heidenheim aufeinander, wobei Letzterer als Regionalligist favorisiert ins Spiel ging. Der klassentiefere FC Esslingen spielte von Anfang an jedoch mutig nach vorne und zeigte, dass er sich keineswegs mit der Underdog-Rolle begnügen würde. Vielmehr konnten die Nachwuchskicker des Bundesligisten die Verwirrung nach einem Standard im FCE-Strafraum nutzen und das 1:0 erzielen. Doch die Esslinger waren davon wenig beeindruckt und konterten nur acht Minuten später durch einen feinen Steckpass. Bevor Schiedsrichter Marco Michele Spataro zur Halbzeit pfiff, sorgte ein Heidenheimer Distanzschuss für den 2:1-Halbzeitstand.

Nach der Halbzeit erwischte Heidenheim den besseren Start und konnte die Esslinger nach nur zwei Minuten auf zwei Zähler distanzieren. Der Doppelschlag in Minute 50 und 58 erhöhte das Ergebnis auf ein zwischenzeitliches 5:1 aus Heidenheimer Sicht, allerdings kam auch Esslingen zu einem weiteren Treffer, was zugleich auch den 5:2-Endstand der Partie bedeutete.

B-Junioren: Finale 2.0 – erneut jubelt Heidenheim

Der ein oder andere Zuschauer mochte sich gegen 13.30 Uhr verwundert die Augen reiben, als erneut der 1. FC Heidenheim und der FC Esslingen an der Seitenlinie standen, um einzulaufen. Die erste Chance des Spiels sollte zwar dem FCE gehören, das erste Tor hingegen erzielten die Heidenheimer in der 31. Minute nach einem Standard. Das taktisch geprägte Spiel verlagerte sich im Anschluss weitestgehend ins Mittelfeld, jedoch ohne zwingende Torraumszenen. Das Schiedsrichter-Gespann Yannik Schneidereit, Levent Akin und Julian Burez leitete die Partie dabei zu jedem Zeitpunkt sehr souverän. Zwei Ligen trennen die beiden Teams – dies ließ der starke Auftritt der Esslinger die Zuschauenden jedoch schnell vergessen. In Hälfte zwei hielt der FC Esslingen so zunächst weiterhin gut dagegen, musste sich jedoch ein weiteres Mal nach einem Standard geschlagen geben und den 0:2-Endstand hinnehmen.

A-Junioren: Reutlingen wird Favoritenrolle gerecht

Im letzten Spiel des Tages trafen mit dem SGV Freiberg (Oberliga) und dem Herbstmeister und DFB-Nachwuchsliga-Aufsteiger SSV Reutlingen zwei Schwergewichte aufeinander. Beide Teams starteten gleichermaßen gut in die Partie und ließen einander nur wenig Raum, um Tor-Chancen zu ermöglichen. Die erste Halbzeit ging somit auch torlos zu Ende. Nach Wiederanpfiff erwischten die Freiberger den besseren Start ins Spiel und trafen erst die Latte, bevor der Ball im Reutlinger Kasten versenkt wurde. Ein Treffer, der die Jungs von der Kreuzeiche aufweckte, so dass rund 20 Minuten später der bisherige Spielstand egalisiert werden konnte. Aus rund 14 Metern brachte Lino Kuhn den Ball dank eines schnell ausgeführten Freistoßes im Tor unter: 1:1. Keine drei Minuten späterbaute Reutlingen die Führung aus. Auch Freiberg kam immer wieder zu seinen Chancen, belohnte sich jedoch nicht. Dank eines Strafstoß-Treffers in der Nachspielzeit erzielte der SSV den 3:1-Endstand der Partie und sicherte sich dadurch das Ticket zum DFB-Pokal der A-Junioren.

„Wie die Jahre zuvor war unser Verbands-Pokal der Junioren hier in Geislingen ein tolles Event! In drei hervorragenden Spielen konnten die Zuschauer erneut Jugendfußball auf Top-Niveau ansehen“, erklärt Michael Supper (Verbandsjugendleiter), der zugleich auch die Siegerehrung aller Teams vornahm.