1. FC Heidenheim U21: Nicht Oberliga, sondern U21-Liga der DFL

Der 1. FC Heidenheim 1846 stellt sich im HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum (NLZ) künftig spezialisierter in den jeweiligen Altersbereichen auf. Neben dieser strukturellen Neuausrichtung hat der Verein eine weitere wegweisende Entscheidung für die Durchlässigkeit zum Profibereich getroffen: Ab der Saison 2026/27 wird der FCH an der neu geschaffenen U21-Liga der DFL teilnehmen.
Nach einem intensiven Abwägungsprozess wird der FCH das Projekt „U21“ in der neuen Liga der Deutschen Fußball Liga (DFL) umsetzen. Da ein direkter Einstieg in die Oberliga Baden-Württemberg von der Oberliga-Gesellschafterversammlung nicht genehmigt worden war, erwies sich das DFL-Modell als die sportlich und wirtschaftlich sinnvollste Lösung für den FCH.
„Unser Ziel ist die bestmögliche Durchlässigkeit“, erklärt Peter Baamann, FCH Bereichsleiter Kaderplanung, Scouting & U21 und fügt hinzu: „In der U21-Liga der DFL können wir Toptalente bereits ab der U16 oder U17 sowie dem jüngeren U19-Jahrgang gezielt fördern. In der Verbandsliga beispielsweise wäre dies aufgrund der dortigen Altersstatuten nicht möglich gewesen, weil sie dort nicht eingesetzt werden dürfen.“ Die U21-Liga der DFL ermöglicht, neben dem flexiblen Einsatz von Toptalenten ab der U16, darüber hinaus auch Spielpraxis für bis zu vier Lizenzspieler über 21 Jahren. Zudem kann der FCH somit organisatorische Synergieeffekte nutzen: Die U21 wird kein separates Team mit eigenem Trainingsbetrieb, sondern ein Bindeglied zwischen gleich mehreren Mannschaften, das in die bestehenden Strukturen integriert wird.
Veränderungen in der sportlichen NLZ-Leitung und im Trainerbereich
Die personelle Neuausrichtung in der sportlichen Leitung des HARTMANN NLZ ist auch eine Reaktion auf den plötzlichen Tod von Roger Prinzen, dem bisherigen sportlichen NLZ-Leiter. Um die Ausbildung künftig altersspezifisch individueller zu gestalten, werden die Verantwortlichkeiten auf mehreren Schultern verteilt:
• Leistungsbereich (U16–U19): Patrick Mayer ist ab sofort Sportlicher Leiter dieses Bereichs, bleibt weiterhin Cheftrainer der U19 und betreut in Zukunft als Trainer zusätzlich die U21.
• Aufbaubereich (U12–U15): Patrick Guggenmos übernimmt hier ab sofort die sportliche Leitung und wechselt nach dieser Saison als Cheftrainer von der U16 zur U15.
• U16-Trainer: Norman Theuerkauf (bis Saisonende noch Cheftrainer der U15) übernimmt zur neuen Saison die U16 und bringt damit seine Profi-Erfahrung künftig direkt im Leistungsbereich ein.
• U17-Trainer: Marc Schnatterer wird seine Position zum Saisonende auf eigenen Wunsch hin abgeben. Klares Ziel ist es, den FCH Rekordspieler zur neuen Saison in einer veränderten Funktion beim FCH einzubinden. Gespräche hierzu laufen bereits. Ein Nachfolger für Schnatterer als Trainer der U17 steht noch nicht fest.
• Organisation: Nils Weng bleibt weiterhin organisatorischer Leiter des HARTMANN NLZ.
„Diese neue Struktur wird uns helfen, noch altersspezifischer mit unseren Talenten in den jeweiligen Mannschaften zu arbeiten“, betont der FCH Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. „Darüber hinaus suchen wir jetzt, mit Blick auf die neue Saison, nach einem neuen sportlichen Leiter für das gesamte HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum, um breiter aufgestellt unseren sehr erfolgreich eingeschlagenen Weg konsequent fortzuführen.“