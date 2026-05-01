1. FC Heidenheim U21: Nicht Oberliga, sondern U21-Liga der DFL Das HARTMANN NLZ stellt Weichen für die Zukunft: Veränderte Strukturen und Start in der DFL U21-Liga von pm · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Claus G. Stoll

Der 1. FC Heidenheim 1846 stellt sich im HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum (NLZ) künftig spezialisierter in den jeweiligen Altersbereichen auf. Neben dieser strukturellen Neuausrichtung hat der Verein eine weitere wegweisende Entscheidung für die Durchlässigkeit zum Profibereich getroffen: Ab der Saison 2026/27 wird der FCH an der neu geschaffenen U21-Liga der DFL teilnehmen.

Nach einem intensiven Abwägungsprozess wird der FCH das Projekt „U21“ in der neuen Liga der Deutschen Fußball Liga (DFL) umsetzen. Da ein direkter Einstieg in die Oberliga Baden-Württemberg von der Oberliga-Gesellschafterversammlung nicht genehmigt worden war, erwies sich das DFL-Modell als die sportlich und wirtschaftlich sinnvollste Lösung für den FCH. „Unser Ziel ist die bestmögliche Durchlässigkeit“, erklärt Peter Baamann, FCH Bereichsleiter Kaderplanung, Scouting & U21 und fügt hinzu: „In der U21-Liga der DFL können wir Toptalente bereits ab der U16 oder U17 sowie dem jüngeren U19-Jahrgang gezielt fördern. In der Verbandsliga beispielsweise wäre dies aufgrund der dortigen Altersstatuten nicht möglich gewesen, weil sie dort nicht eingesetzt werden dürfen.“ Die U21-Liga der DFL ermöglicht, neben dem flexiblen Einsatz von Toptalenten ab der U16, darüber hinaus auch Spielpraxis für bis zu vier Lizenzspieler über 21 Jahren. Zudem kann der FCH somit organisatorische Synergieeffekte nutzen: Die U21 wird kein separates Team mit eigenem Trainingsbetrieb, sondern ein Bindeglied zwischen gleich mehreren Mannschaften, das in die bestehenden Strukturen integriert wird.

Veränderungen in der sportlichen NLZ-Leitung und im Trainerbereich Die personelle Neuausrichtung in der sportlichen Leitung des HARTMANN NLZ ist auch eine Reaktion auf den plötzlichen Tod von Roger Prinzen, dem bisherigen sportlichen NLZ-Leiter. Um die Ausbildung künftig altersspezifisch individueller zu gestalten, werden die Verantwortlichkeiten auf mehreren Schultern verteilt: