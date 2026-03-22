1. FC Heidenheim trumpft auf, SG Altheim und FC Donzdorf in Torlaune

Zeller FV – 1. FC Heidenheim 0:5

In Zell lieferte der 1. FC Heidenheim eine äußerst entschlossene Vorstellung ab. Von Beginn an herrschte eine hohe Intensität im Spiel der Gäste, die bereits in der 19. Minute durch Josephine Wild in Führung gingen. Die Heidenheimerinnen blieben auch nach dem Seitenwechsel am Drücker und erhöhten den Druck auf die Defensive der Hausherren.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff war es erneut Josephine Wild (47.), die den Ball zum zweiten Mal im Netz unterbrachte. Die Spielfreude der Gäste hielt an: Ines Husic (64.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe, bevor Chiara-Michelle Marziniak (78.) für die endgültige Entscheidung sorgte. Kurz vor dem Abpfiff markierte Emma Rebhan (89.) den Treffer zum Endstand und besiegelte damit diesen deutlichen Auswärtssieg der Heidenheimerinnen.

Hegauer FV – TSV Tettnang 4:2

In einer packenden Begegnung in Hegau schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter. Den Grundstein für den Erfolg der Heimelf legte Leonie Reiser (17.), die zur frühen Führung traf. Nach der Pause kam der Hegauer FV mit viel Schwung aus der Kabine und konnte sich auf die Treffsicherheit von Liv Kimberly Theurich (49., 57.) verlassen, die mit einem schnellen Doppelpack für eine komfortable Führung sorgte.

Tettnang gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und suchte in der Schlussphase den Weg nach vorne. Alicia Serafini (81.) gelang der erste Anschlusstreffer, was die Spannung noch einmal erhöhte. Die Antwort der Gastgeberinnen folgte jedoch prompt durch Annika Restle (86.), die den alten Abstand wiederherstellte. In der Nachspielzeit war es erneut Alicia Serafini (90.+2), die für den TSV Tettnang traf, doch am Sieg des Hegauer FV änderte dieser Treffer nichts mehr.

SV Gottenheim – SV Hegnach 1:0

Ein hochemotionales und enges Duell bekamen die Zuschauer in Gottenheim zu sehen. In einer Partie, die von taktischer Disziplin und hart geführten Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften nach der entscheidenden Lücke. Den Moment des Nachmittags erlebten die Anhänger der Heimelf in der 28. Minute, als Lisa Kümmerlin den Ball zur Führung im Tor unterbrachte.

Nach diesem Treffer entwickelte sich eine leidenschaftliche Abwehrschlacht. Der SV Hegnach erhöhte im zweiten Durchgang spürbar das Risiko und drängte auf den Ausgleich, doch die Hintermannschaft des SV Gottenheim stand stabil und verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Einsatz. Bis zum Schlusspfiff blieb die Begegnung auf des Messers Schneide, doch Gottenheim brachte den Sieg über die Zeit.

TSV Neuenstein – SV Alberweiler 1:4

Vor 120 Zuschauern in Neuenstein stand eine Spielerin ganz besonders im Fokus. Tamara Würstle (14., 21., 23.) lieferte eine außergewöhnliche Anfangsphase ab und schockte die Gastgeberinnen mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur neun Minuten. Von diesem frühen Rückstand musste sich Neuenstein erst einmal erholen, bewies aber kurz nach dem Seitenwechsel Moral.

Michelle Prell (48.) markierte den Anschluss für den TSV und hauchte der Heimelf neues Leben ein. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Neuenstein alles versuchte, um weiter zu verkürzen. Die Defensive von Alberweiler hielt dem Druck jedoch stand. In der Schlussminute machte Katharina Rapp (90.) mit dem vierten Treffer für die Gäste alles klar und sicherte dem SV Alberweiler die volle Punkteausbeute.

1.FC Mühlhausen – Karlsruher SC II 2:2

In Mühlhausen erlebten die Fans eine turbulente Anfangsphase, die bereits nach wenigen Minuten die ersten Tore bereithielt. Leonie Kuhlmann (4.) brachte die zweite Mannschaft des KSC früh in Front, doch die Antwort des 1.FC Mühlhausen ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Zeigerumdrehungen später war Laura Schell (6.) zur Stelle und erzielte den schnellen Ausgleich.

Nach diesem furiosen Start beruhigte sich das Geschehen etwas, wobei beide Teams mit viel Herzblut um die Spielkontrolle rangen. In der Schlussphase nahm die Partie erneut an Dramatik zu. Nadja Schneider (79.) schoss die Karlsruherinnen erneut in Führung und ließ den Anhang der Gäste jubeln. Doch Mühlhausen gab nicht auf und warf in den letzten Minuten alles nach vorne. Belohnt wurde dieser Einsatz durch Yesim Akkoyun (88.), die kurz vor dem Ende zum 2:2-Endstand traf.

FC Freiburg-St. Georgen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:3

Eine dramatische Begegnung mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten sahen die Zuschauer in Freiburg. Die Gäste aus Stuttgart starteten hocheffektiv und nutzten ihre Gelegenheiten eiskalt aus. Isabel Schlipf (4.), Lisa Kröper (35.) und Ema Kerqota (42.) sorgten bereits vor dem Pausenpfiff für eine scheinbar sichere 3:0-Führung für den FSV Waldebene Stuttgart Ost.

Doch Freiburg-St. Georgen kam mit einer beeindruckenden Willensleistung zurück auf den Platz. Tamara Šmigić (65.) erzielte den ersten Treffer für die Hausherren und legte in der 74. Minute mit ihrem zweiten Tor nach. Das Spiel stand nun komplett auf der Kippe, und Freiburg drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. Stuttgart verteidigte den knappen Vorsprung in der hitzigen Schlussphase jedoch mit Mann und Maus und rettete die drei Punkte über die Ziellinie.