1. FC Heidenheim: Testspiel im Trainingslager gegen den Hamburger SV

Der Erfolg in Nördlingen war für den FCH der erwartbare, aber dennoch saubere Abschluss der Testspieltour vor Südtirol. Vor 1.600 Zuschauern gewann Heidenheim gegen den Nord-Bayernligisten und Vereinsfreund mit 9:0. Jan Schöppner traf doppelt, dazu waren Marcel Costly, Benedikt Gimber, Marnon Busch, Maximilian Breunig, Paul Hennrich und Tim Siersleben erfolgreich. Ein Eigentor nach einem Freistoß von Oualid Mhamdi kam hinzu.

Frank Schmidt sah eine dominante Mannschaft, die viele Chancen herausspielte und defensiv aufmerksam blieb. Zugleich verwies der Trainer auf schwere Beine nach drei intensiven Vorbereitungswochen. Genau deshalb kommt das Trainingslager vom 17. bis 25. Juli zur rechten Zeit. Dort geht es nicht mehr nur um Umfang, sondern um Schärfe: Abläufe festigen, Rollen bestätigen, Belastung steigern und jene Klarheit entwickeln, die nach dem Abstieg in der 2. Bundesliga nötig sein wird.

Am Ende dieses Blocks wartet der Hamburger SV. Gespielt wird am Samstag, 25. Juli, um 13.30 Uhr auf der Sportanlage des SV Kematen nahe Innsbruck. Das Stadion öffnet um 11.30 Uhr, zugelassen sind maximal 2.500 Zuschauer. Tickets gibt es ausschließlich online, eine Tageskasse wird nicht eingerichtet. Für Heidenheim ist dieser Vergleich deutlich aussagekräftiger als die jüngsten Partien gegen unterklassige Vereinsfreunde. Der HSV bringt Tempo, Wucht und eigene Ambition mit.