1. FC Heidenheim startet in der Bundesliga Talent Series

Der 1. FC Heidenheim 1846 nimmt in der Saison 2026/27 an der neu geschaffenen Bundesliga Talent Series teil. Der zusätzliche U21-Wettbewerb der Deutschen Fußball Liga (DFL) soll jungen Spielern im Übergangsbereich mehr Spielzeit auf hohem Niveau ermöglichen.
Gerade der Schritt von der U19 in den Erwachsenenfußball stellt viele junge Spieler vor große Herausforderungen. Die Bundesliga Talent Series soll genau hier ansetzen und Talenten aus den Altersklassen U17 bis U21 eine weitere Plattform bieten, um sich sportlich weiterzuentwickeln, Spielminuten zu sammeln und den Anschluss an den Profibereich zu erleichtern.
Für den FCH ist die Teilnahme an der neuen Liga ein weiterer Baustein in der Entwicklung des eigenen Nachwuchsbereichs. Die Bundesliga Talent Series ergänzt die bestehenden Wettbewerbsstrukturen und bietet zusätzliche Möglichkeiten, Spieler aus dem HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum gezielt an höhere Anforderungen heranzuführen.
Eine zusätzliche Mannschaft muss dafür nicht gegründet werden. Vielmehr können die teilnehmenden Clubs flexibel auf vorhandene Spieler im Übergangsbereich zurückgreifen. Neben Talenten aus dem Nachwuchs können auch bis zu vier ältere Spieler eingesetzt werden, beispielsweise um nach Verletzungspausen wieder Spielpraxis zu sammeln.
Der Wettbewerb wird in zwei separaten Halbserien ausgetragen. Die erste Serie ist von September bis Dezember 2026 vorgesehen, die zweite Serie von Februar bis April 2027. Pro Halbserie können die Clubs flexibel zwischen drei und sechs Partien absolvieren. Die besten Mannschaften qualifizieren sich anschließend für Finalspiele im Frühjahr 2027.
Die Spiele der Bundesliga Talent Series sollen zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden, um den organisatorischen und wirtschaftlichen Aufwand für die teilnehmenden Clubs gering zu halten. Für das Finalturnier werden eine Austragung mit Zuschauern sowie mediale Begleitung geprüft.
Mit der Teilnahme an der Bundesliga Talent Series setzt der FCH ein weiteres Zeichen für die gezielte Förderung junger Spieler. Der neue Wettbewerb schafft zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten und soll dazu beitragen, die Durchlässigkeit vom Nachwuchs- in den Profifußball weiter zu verbessern.
Die Bundesliga Talent Series im Überblick:
Folgende Clubs haben sich verbindlich für den Wettbewerb registriert:
Bundesliga: 1. FC Union Berlin, SV Werder Bremen, Borussia Dortmund, SV Elversberg, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, SC Paderborn 07, FC Schalke 04
2. Bundesliga: Hertha BSC, DSC Arminia Bielefeld, VfL Bochum 1848, Eintracht Braunschweig, FC Energie Cottbus, SV Darmstadt 98, SG Dynamo Dresden, SpVgg Greuther Fürth, Hannover 96, 1. FC Heidenheim 1846, Holstein Kiel, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, FC St. Pauli, VfL Wolfsburg