1. FC Heidenheim startet in der Bundesliga Talent Series Der zusätzliche U21-Wettbewerb der Deutschen Fußball Liga (DFL) soll jungen Spielern im Übergangsbereich mehr Spielzeit auf hohem Niveau ermöglichen. von red/pm · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

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Der 1. FC Heidenheim 1846 nimmt in der Saison 2026/27 an der neu geschaffenen Bundesliga Talent Series teil. Der zusätzliche U21-Wettbewerb der Deutschen Fußball Liga (DFL) soll jungen Spielern im Übergangsbereich mehr Spielzeit auf hohem Niveau ermöglichen.

Gerade der Schritt von der U19 in den Erwachsenenfußball stellt viele junge Spieler vor große Herausforderungen. Die Bundesliga Talent Series soll genau hier ansetzen und Talenten aus den Altersklassen U17 bis U21 eine weitere Plattform bieten, um sich sportlich weiterzuentwickeln, Spielminuten zu sammeln und den Anschluss an den Profibereich zu erleichtern. Für den FCH ist die Teilnahme an der neuen Liga ein weiterer Baustein in der Entwicklung des eigenen Nachwuchsbereichs. Die Bundesliga Talent Series ergänzt die bestehenden Wettbewerbsstrukturen und bietet zusätzliche Möglichkeiten, Spieler aus dem HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum gezielt an höhere Anforderungen heranzuführen.

Eine zusätzliche Mannschaft muss dafür nicht gegründet werden. Vielmehr können die teilnehmenden Clubs flexibel auf vorhandene Spieler im Übergangsbereich zurückgreifen. Neben Talenten aus dem Nachwuchs können auch bis zu vier ältere Spieler eingesetzt werden, beispielsweise um nach Verletzungspausen wieder Spielpraxis zu sammeln. Der Wettbewerb wird in zwei separaten Halbserien ausgetragen. Die erste Serie ist von September bis Dezember 2026 vorgesehen, die zweite Serie von Februar bis April 2027. Pro Halbserie können die Clubs flexibel zwischen drei und sechs Partien absolvieren. Die besten Mannschaften qualifizieren sich anschließend für Finalspiele im Frühjahr 2027.