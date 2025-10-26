1. FC Heidenheim siegt auswärts, SV Eutingen mit 7:1-Torfeuerwerk

Karlsruher SC II – TSV Neuenstein 2:1

Der Karlsruher SC II sicherte sich in einer spannenden Begegnung gegen den TSV Neuenstein den Heimsieg in letzter Minute. Edona Ymeri (30.) brachte die Gäste in Führung, doch nur vier Minuten später glich Sophie Pöplow (34.) für den KSC aus. Beide Teams lieferten sich anschließend ein intensives Duell mit Chancen auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit sorgte Amber Blust (90.+1) schließlich für den umjubelten 2:1-Siegtreffer der Gastgeberinnen.

TSV Tettnang – 1. FC Heidenheim 0:3

Der 1. FC Heidenheim zeigte in Tettnang eine abgeklärte Vorstellung und nahm die drei Punkte souverän mit. Ines Husic (22.) brachte ihr Team früh auf Kurs, ehe Leana Ilic (62.) nachlegte. In der Nachspielzeit setzte Josephine Wild (90.+2) den Schlusspunkt. Tettnang kämpfte tapfer, fand aber kaum ein Durchkommen gegen die stabile Heidenheimer Defensive.

SV Gottenheim – FC Freiburg-St. Georgen 2:3

Der FC Freiburg-St. Georgen drehte in einer packenden Partie einen Rückstand und feierte einen Auswärtssieg beim SV Gottenheim. Leni Kaufmann (45.) brachte die Gastgeberinnen zur Pause in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel übernahm Freiburg das Kommando: Jule Bianchi (67., 76.) und Hannah Wünsche (71.) trafen in kurzer Folge. Ronja Gottschling (89.) machte es mit ihrem Anschlusstreffer noch einmal spannend, doch der Sieg blieb beim FC Freiburg-St. Georgen.

SV Hegnach – SV Alberweiler 1:1

Vor 110 Zuschauern trennten sich der SV Hegnach und der SV Alberweiler leistungsgerecht unentschieden. Nach einer umkämpften, torlosen ersten Halbzeit brachte Tamara Würstle (77.) die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später sorgte Diellza Shala (79.) für den schnellen Ausgleich. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch der Ball wollte kein zweites Mal ins Netz.

1. FC Mühlhausen – Zeller FV 6:2

Ein torreiches Spektakel bot der 1. FC Mühlhausen seinen Fans. Bereits in der ersten Halbzeit stellten Vanessa Jakob (7., 33.), Luisa Wüst (26.) und Valeria Mangione (35.) die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel legten Sophia Zechmeister (58.) und Emma Rosenberger (82.) nach. Für den Zeller FV trafen Jana Wöhrle (48.) und Elena Kiefer (84.) zum zwischenzeitlichen Anschluss.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – Hegauer FV 3:2

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost setzte sich in einer spannenden Begegnung knapp gegen den Hegauer FV durch. Nach dem Rückstand durch Jennifer Birkenberger (38.) drehte das Heimteam die Partie innerhalb weniger Minuten: Isabel Schlipf (53.), Maike Bendfeld (58.) und Franka Zimmerer (69.) trafen zum 3:1. Zwar konnte Nina Sardu (87.) kurz vor Schluss noch verkürzen, doch Waldebene brachte den Sieg mit viel Kampfgeist über die Zeit.