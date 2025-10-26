 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Hansjürgen Jablonski

1. FC Heidenheim siegt auswärts, SV Eutingen mit 7:1-Torfeuerwerk

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Karlsruher SC II – TSV Neuenstein 2:1
Der Karlsruher SC II sicherte sich in einer spannenden Begegnung gegen den TSV Neuenstein den Heimsieg in letzter Minute. Edona Ymeri (30.) brachte die Gäste in Führung, doch nur vier Minuten später glich Sophie Pöplow (34.) für den KSC aus. Beide Teams lieferten sich anschließend ein intensives Duell mit Chancen auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit sorgte Amber Blust (90.+1) schließlich für den umjubelten 2:1-Siegtreffer der Gastgeberinnen.

TSV Tettnang – 1. FC Heidenheim 0:3
Der 1. FC Heidenheim zeigte in Tettnang eine abgeklärte Vorstellung und nahm die drei Punkte souverän mit. Ines Husic (22.) brachte ihr Team früh auf Kurs, ehe Leana Ilic (62.) nachlegte. In der Nachspielzeit setzte Josephine Wild (90.+2) den Schlusspunkt. Tettnang kämpfte tapfer, fand aber kaum ein Durchkommen gegen die stabile Heidenheimer Defensive.

SV Gottenheim – FC Freiburg-St. Georgen 2:3
Der FC Freiburg-St. Georgen drehte in einer packenden Partie einen Rückstand und feierte einen Auswärtssieg beim SV Gottenheim. Leni Kaufmann (45.) brachte die Gastgeberinnen zur Pause in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel übernahm Freiburg das Kommando: Jule Bianchi (67., 76.) und Hannah Wünsche (71.) trafen in kurzer Folge. Ronja Gottschling (89.) machte es mit ihrem Anschlusstreffer noch einmal spannend, doch der Sieg blieb beim FC Freiburg-St. Georgen.

SV Hegnach – SV Alberweiler 1:1
Vor 110 Zuschauern trennten sich der SV Hegnach und der SV Alberweiler leistungsgerecht unentschieden. Nach einer umkämpften, torlosen ersten Halbzeit brachte Tamara Würstle (77.) die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später sorgte Diellza Shala (79.) für den schnellen Ausgleich. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch der Ball wollte kein zweites Mal ins Netz.

1. FC Mühlhausen – Zeller FV 6:2
Ein torreiches Spektakel bot der 1. FC Mühlhausen seinen Fans. Bereits in der ersten Halbzeit stellten Vanessa Jakob (7., 33.), Luisa Wüst (26.) und Valeria Mangione (35.) die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel legten Sophia Zechmeister (58.) und Emma Rosenberger (82.) nach. Für den Zeller FV trafen Jana Wöhrle (48.) und Elena Kiefer (84.) zum zwischenzeitlichen Anschluss.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – Hegauer FV 3:2
Der FSV Waldebene Stuttgart Ost setzte sich in einer spannenden Begegnung knapp gegen den Hegauer FV durch. Nach dem Rückstand durch Jennifer Birkenberger (38.) drehte das Heimteam die Partie innerhalb weniger Minuten: Isabel Schlipf (53.), Maike Bendfeld (58.) und Franka Zimmerer (69.) trafen zum 3:1. Zwar konnte Nina Sardu (87.) kurz vor Schluss noch verkürzen, doch Waldebene brachte den Sieg mit viel Kampfgeist über die Zeit.

Frauen-Verbandsliga Württemberg

SG Altheim – VfB Stuttgart II 0:2
Der VfB Stuttgart II startete stark und entschied die Partie in Altheim souverän für sich. Schon in der dritten Minute brachte Melisa Vural die Gäste früh in Führung. Auch nach der Pause blieb Stuttgart spielbestimmend, und Lavinia Haas (48.) erhöhte auf 2:0. Die Gastgeberinnen versuchten zwar, noch einmal heranzukommen, fanden aber gegen die kompakte Defensive des VfB keine Mittel.

SV Musbach – SV Eutingen 1:7
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Musbach – allerdings zu Gunsten der Gäste aus Eutingen. Bereits nach zehn Minuten stand es durch Treffer von Julia Chrzanowski (5.) und zweimal Dana Thumm (8., 10.) 0:3. Isabella Hartig (33.) und Lene Berner (37., 45.+2, 46.) legten weiter nach. Jessica Exner (41.) gelang kurz vor der Pause immerhin der Ehrentreffer für Musbach.

SV Jungingen – TV Jebenhausen 2:1
Der SV Jungingen legte in der ersten Halbzeit blitzschnell vor: Maike Schütz (28.) und Maya Lynch (29.) trafen binnen einer Minute zum 2:0. Nach der Pause kam Jebenhausen besser ins Spiel und verkürzte durch Sabrina Mulke (49.). Trotz einer druckvollen Schlussphase des TVJ verteidigte Jungingen den knappen Vorsprung mit großem Einsatz und holte drei wichtige Punkte.

1. FC Donzdorf – TSV Frommern 3:1
Der 1. FC Donzdorf zeigte eine überzeugende Leistung und gewann verdient mit 3:1 gegen den TSV Frommern. Joana Bauer (4.) eröffnete früh, Pascale Nives Mangold (21.) legte nach. Frommern kam kurz vor der Pause durch Kira Franziska Mayer (43.) zurück, doch in der zweiten Halbzeit machte Luisa Reiser (75.) mit dem 3:1 alles klar.

TV Derendingen – SGM Oppenweiler/Sulzbach 1:2
Die SGM Oppenweiler/Sulzbach erwischte den besseren Start: Charlette Sittner traf doppelt (5., 19.) und brachte ihr Team komfortabel in Front. Derendingen fand nur schwer ins Spiel, kämpfte sich aber im zweiten Durchgang zurück. In der Nachspielzeit gelang Julia Kunert (90.) noch der Anschlusstreffer – zu spät für eine Wende.

TSV Münchingen – VfL Sindelfingen Ladies 1:0
In einem ausgeglichenen Spiel entschied ein spätes Tor von Lotta Bäuerlein (88.) die Partie zugunsten des TSV Münchingen. Beide Teams neutralisierten sich lange Zeit weitgehend im Mittelfeld, ehe Münchingen kurz vor Schluss den entscheidenden Moment nutzte. Die Gastgeberinnen zeigten bis zum Abpfiff eine geschlossene Mannschaftsleistung und brachten den knappen Sieg über die Zeit.

