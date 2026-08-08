1. FC Heidenheim mit packendem Heimsieg gegen VfL Osnabrück

Bei perfektem Fußballwetter startet der FCH gut in die Partie und übernahm von Beginn an die Kontrolle. Mit viel Ballbesitz bestimmte das Team das Spielgeschehen und kam bereits in der 3. Spielminute zum ersten Torabschluss. Mathias Honsak setzte seinen Schuss jedoch knapp über das Tor. Nur wenige Minuten später wurde es erstmals auf der anderen Seite gefährlich. Nach einem Konter der Osnabrücker kommt ein VfL-Angreifer zum Abschluss, doch Frank Feller war zur Stelle und konnte den Schuss abwehren.

In der 10. Spielminute belohnt sich der FCH dann für den aktiven Beginn. Nach einem perfekten Angriff fand ein Steckpass von Marcel Costly Budu Zivzivadze in der Spitze. Der Stürmer nahm den Ball mit einem Kontakt mit und tunnelte anschließend den gegnerischen Keeper zur 1:0-Führung. Auch in den folgenden Minuten blieb der FCH die aktivere Mannschaft und kam immer wieder gefährlich vor das Tor des VfL Osnabrück. In der 16. Spielminute schien dann bereits das 2:0 gefallen zu sein. Budu Zivzivadze traf erneut, doch der Treffer wurde nach Überprüfung durch den VAR aufgrund einer Abseitsposition zurückgenommen.

Davon ließ sich der FCH jedoch nicht beeindrucken und spielte weiter druckvoll nach vorne. Von den Gästen kam offensiv nur wenig – bis zum überraschenden Ausgleich in der 23. Spielminute. Nach einer Standardsituation wurde der Ball erneut in den Strafraum geflankt. Niklas Wiemann stieg am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar ins lange Eck zum 1:1. Der FCH reagierte gut auf den Gegentreffer und blieb weiter offensiv. In der 29. Spielminute fiel dadurch die erneute Führung. Einen Schuss von Marvin Pieringer kann der Osnabrücker Schlussmann zunächst nur zur Seite abwehren. Dort stand Mathias Honsak, der den Ball noch einmal querlegte. Marcel Costly hatte anschließend keine Mühe und schob zum 2:1 ein.

Doch auch diese Führung hielt nicht lange. Nur fünf Minuten später gelang dem VfL erneut der Ausgleich. David Kopacz fasste sich aus rund 25 Metern ein Herz. Sein Schuss senkte sich unhaltbar hinter Frank Feller ins Tor – 2:2.

In der Folge entwickelte sich eine offenere Partie mit Torannäherungen auf beiden Seiten. Als bereits vieles auf ein 2:2 zur Pause hindeutete, bekam unser FCH in der Nachspielzeit noch einmal eine Ecke zugesprochen. Jonas Föhrenbach brachte den Ball punktgenau in den Strafraum, wo Jan Schöppner am höchsten stieg und den Ball aus rund fünf Metern unhaltbar zur erneuten Führung einköpfte.

Weniger Chancen, aber weiter die Kontrolle

Ohne Wechsel ging es in den zweiten Durchgang. Bereits in der 48. Spielminute bot sich für Adrian Beck die erste gute Gelegenheit. Nach einem langen Einwurf kam er zum Abschluss, setzte den Ball jedoch über das Tor. Kurz darauf versuchte es Oualid Mhamdi mit einem Schuss, der nur knapp am Pfosten vorbeiging. In der Folge wurde die Partie ausgeglichener, ohne dass es auf beiden Seiten zu vielen klaren Torabschlüssen kam.

Gefährlich wurde es für den FCH vor allem nach Standardsituationen der Gäste. Aus dem Spiel heraus ließ unsere Defensive dagegen nur wenig zu. Gleichzeitig gelang es Heidenheim in dieser Phase allerdings auch nicht, offensiv für die nötige Entlastung zu sorgen. Bis zur 80. Spielminute dauert es, ehe der FCH wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte. Nach einer guten Kombination kam Budu Zivzivadze zum Abschluss, setzte den Ball jedoch knapp am Tor vorbei.

In der Schlussphase wurde es dann noch einmal richtig spannend. Eine Ecke von Marcel Costly landete punktgenau auf dem Kopf von Marvin Pieringer. Der Angreifer stieg hoch und köpfte den Ball zum 4:2 ins Tor. Doch Osnabrück gab sich noch nicht geschlagen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit bekamen die Gäste einen Freistoß aus rund 20 Metern zugesprochen. Nach der Ausführung kam es im Strafraum zu einem Handspiel, woraufhin Schiedsrichter Eric Weisbach auf Elfmeter entschied. Robin Meißner verwandelte zum 4:3-Anschlusstreffer für die Niedersachsen. Die letzten Minuten überstand Heidenheim mit viel Einsatz und Leidenschaft. Große Torchancen ließen die FCH-Profis nicht mehr zu und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Für das Team von Cheftrainer Frank Schmidt geht es am kommenden Samstag mit der ersten Zweitliga-Auswärtspartie der Saison weiter. Dann gastiert unser FCH bei Hertha BSC Berlin. Anpfiff im Berliner Olympiastadion ist um 13:00 Uhr.