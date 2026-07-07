1. FC Heidenheim leiht Mittelfeldspieler in die Regionalliga aus

– Foto: Imago

Beim 1. FC Heidenheim, nach dem Abstieg aus der Bundesliga nun in der 2. Bundesliga, ist die Zukunft von Nick Rothweiler geregelt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 und wird bis Saisonende 2026/27 an den Regionalligisten KSV Hessen Kassel ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Der FCH setzt damit weiter auf die Entwicklung des gebürtigen Pfullendorfers, der im Sommer 2022 ins HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum gewechselt war. Zunächst spielte Rothweiler für die U17, anschließend rückte er zur Saison 2023/24 in die U19 auf. Zur vergangenen Spielzeit wurde er in den Profikader übernommen. In der Bundesliga kam er zwar nicht zum Einsatz, stand aber dreimal im Spieltagskader.

Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald betonte, dass der Verein weiterhin vom Potenzial des jungen Mittelfeldspielers überzeugt sei. Deshalb wurde der Profivertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2028 verlängert. Gleichzeitig soll die Leihe nach Kassel Rothweiler die Möglichkeit geben, regelmäßig auf hohem Regionalliga-Niveau zu spielen und seine Entwicklung im Herrenbereich voranzutreiben.