1. FC Heidenheim leiht Mittelfeldspieler in die Regionalliga aus

Beim 1. FC Heidenheim, nach dem Abstieg aus der Bundesliga nun in der 2. Bundesliga, ist die Zukunft von Nick Rothweiler geregelt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 und wird bis Saisonende 2026/27 an den Regionalligisten KSV Hessen Kassel ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln.
Der FCH setzt damit weiter auf die Entwicklung des gebürtigen Pfullendorfers, der im Sommer 2022 ins HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum gewechselt war. Zunächst spielte Rothweiler für die U17, anschließend rückte er zur Saison 2023/24 in die U19 auf. Zur vergangenen Spielzeit wurde er in den Profikader übernommen. In der Bundesliga kam er zwar nicht zum Einsatz, stand aber dreimal im Spieltagskader.
Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald betonte, dass der Verein weiterhin vom Potenzial des jungen Mittelfeldspielers überzeugt sei. Deshalb wurde der Profivertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2028 verlängert. Gleichzeitig soll die Leihe nach Kassel Rothweiler die Möglichkeit geben, regelmäßig auf hohem Regionalliga-Niveau zu spielen und seine Entwicklung im Herrenbereich voranzutreiben.
In seiner bisherigen Laufbahn stehen für Rothweiler 60 erfasste Spiele, 14 Tore und vier Vorlagen. Für die U19 des 1. FC Heidenheim kam er in der Saison 2023/24 in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest auf 22 Einsätze, vier Tore und eine Vorlage. In der Herbstserie der U19-DFB-Nachwuchsliga 2024 erzielte er in elf Spielen sieben Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. Im Frühjahr 2025 folgten zehn weitere Einsätze.
Der Wechsel nach Hessen ist Teil der Kaderbewegungen beim FCH nach dem Bundesliga-Abstieg. Neben Rothweiler haben unter anderem Stefan Schimmer, Omar Traoré, Arijon Ibrahimovic, Diant Ramaj, Hennes Behrens, Leonidas Stergiou und Eren Dinkci den Verein verlassen. Neu im Kader von Trainer Frank Schmidt stehen Oualid Mhamdi, Marcel Costly, Paul Hennrich, Felix Mark, Marko Zrilić, Thomas Keller und Kevin Müller.