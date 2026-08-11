1. FC Heidenheim: Kleiner Muskelfaserris und Tickets fürs Bayern-Spiel

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Zweitligist 1. FC Heidenheim 1846 muss vorerst auf Christian Conteh verzichten. Der 26-Jährige hat sich beim 4:3-Heimsieg gegen den VfL Osnabrück am vergangenen Wochenende einen kleinen Muskelfaserriss am linken Oberschenkel zugezogen.

Der Offensivspieler wird dem FCH damit bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Wie lange Christian Conteh genau ausfallen wird, ist derzeit offen.

Ein weiterer besonderer Fußballabend steht in der Voith-Arena bevor: Am Dienstag, 18. August, um 18 Uhr ist der FC Bayern München zu Gast beim 1. FC Heidenheim 1846.

Derzeit können FCH Mitglieder und FCH Sponsoren noch bis zum kommenden Donnerstag, 13. August, um 12:59 Uhr Tickets erwerben. Pro FCH Mitglied oder FCH Sponsor können dabei maximal fünf Eintrittskarten gekauft werden.

Ab Donnerstag, 13. August, um 13 Uhr beginnt der freie Verkauf. Dann besteht auch ohne FCH Mitgliedschaft die Möglichkeit, bis zu fünf Tickets zu erwerben.

Bitte beachten: Im Block L sowie im Block L1 befindet sich die aktive Fanszene des FCH. Für diese Bereiche gilt auch ab Donnerstag um 13 Uhr weiterhin ausschließlich der Verkauf über die Anmeldung mit den FCH Mitglieds- oder Sponsoren-Zugangsdaten im FCH Onlineshop. Fans der Gastmannschaft in entsprechender Fankleidung können außerdem am Einlass in diesen Stadionbereichen abgewiesen werden.

Für alle weiteren Blöcke im freien Verkauf wird ab Donnerstag, 13 Uhr, HIER ein separater Verkaufslink freigeschaltet, über den Tickets ohne FCH Mitgliedschafts- und Sponsoren-Zugangsdaten erworben werden können.

Die Eintrittspreise entsprechen den regulären Tageskartenpreisen bei Zweitliga-Heimspielen des FCH in der Voith-Arena.

Hinweise zur Anreise für den Test gegen den FC Bayern München: Bitte nutzt auch zu diesem Heimspiel wieder unsere kostenlosen Busshuttles, da das öffentliche Parken auf dem Schlossberg nur sehr eingeschränkt möglich ist. Zudem empfehlen wir die Anreise per Rad. Rund um unsere Voith-Arena gibt es zahlreiche Fahrradständer.