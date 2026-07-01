1. FC Heidenheim: Kevin Müller kehrt ins Training zurück

– Foto: Eibner

Beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim ist die Rückkehr von Kevin Müller ins Training weit mehr als eine Personalnotiz. Sie ist Ausdruck eines Übergangs – sportlich, wirtschaftlich und emotional.

Der 35 Jahre alte Torhüter ist seit dem 1. Juli zurück auf dem Trainingsplatz des FCH. Leistungstests, medizinische Untersuchungen, Alltag – und doch wirkt die Situation alles andere als alltäglich. Denn eigentlich war der Abschied längst vorbereitet. Heidenheim und der FC Schalke 04 hatten sich grundsätzlich auf einen festen Wechsel verständigt, Müller war für den Trainingsauftakt sogar freigestellt worden. Nur: Eine endgültige Einigung über die Transfermodalitäten blieb bislang aus. Deshalb trainiert er nun wieder in Heidenheim – mit Vertrag bis 2027 und vorerst ohne neuen Arbeitgeber.

Diese Personalie berührt beim FCH mehr als nur die Torwartfrage. Kevin Müller gehört zu den prägenden Figuren der Vereinsgeschichte. Seit seinem Wechsel 2015 entwickelte er sich über Jahre zur Konstante in einer Mannschaft, die unter Frank Schmidt erst zum Zweitligaspitzenklub und später bis in die Bundesliga aufstieg. Über 300 Pflichtspiele absolvierte er für den Verein, war Aufstiegstorhüter, Führungsspieler und Identifikationsfigur.