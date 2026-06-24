1. FC Heidenheim: "Jeder weiß, was mir dieser Verein bedeutet"

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Der 1. FC Heidenheim 1846 verstärkt sein Trainerteam für die bevorstehende Saison 2026/27: Marc Schnatterer hat einen neuen Arbeitsvertrag als Co-Trainer der FCH-Profimannschaft unterzeichnet. Der 40-jährige Inhaber der DFB-A-Lizenz wird künftig das Trainerteam um Cheftrainer Frank Schmidt ergänzen, das ansonsten in der 2. Bundesliga unverändert bleibt und weiterhin auf personelle Kontinuität setzt.

„‚Schnatti‘ hat unseren Verein über ganz viele Jahre auf und neben dem Platz geprägt wie kein anderer Spieler in der Geschichte des FCH. Seit seiner Rückkehr im Sommer 2023 zu uns, hat er sich als Jugendtrainer im HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum fachlich kontinuierlich weiterentwickelt und wichtige Erfahrungen gesammelt. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Mannschaft von ihm als Trainer und Persönlichkeit künftig profitieren wird“, erklärt Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des FCH.

Mit dem Wechsel in das Trainerteam der Profimannschaft setzt Marc Schnatterer seinen außergewöhnlichen Weg beim FCH fort. Der gebürtige Heilbronner trug von Juli 2008 bis Juni 2021 das Trikot des 1. FC Heidenheim 1846 und führte die Mannschaft über viele Jahre als Kapitän an. In insgesamt 457 Pflichtspielen für den FCH entwickelte sich Marc Schnatterer zum Rekordspieler und Rekordvorlagengeber und hatte ganz entscheidenden Anteil am Aufstieg von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga. Nach seinem zwischenzeitlichen Wechsel zum SV Waldhof Mannheim und dem anschließenden Karriereende kehrte der Ex-Profi auf den Schlossberg zurück. Zunächst war er als Co-Trainer der FCH U19 im HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum tätig, ehe er zur Saison 2025/26 die Position des Cheftrainers der FCH U17 übernahm.