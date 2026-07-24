1. FC Heidenheim: Im Trainingslager wartet nun der Hamburger SV

Das Remis gegen Bologna war ein wertvoller Befund. Der Tabellenachte der vergangenen Serie-A-Saison begann in Vals deutlich druckvoller, Heidenheim brauchte Zeit, um in die Zweikämpfe und in die eigene Ordnung zu finden. Torhüter Frank Feller hielt den FCH zunächst mit starken Paraden im Spiel, ehe Santiago Castro nach 21 Minuten per Kopf zur verdienten Führung traf.

Erst nach der Trinkpause wurde Heidenheim griffiger. Marvin Pieringer nutzte in der 29. Minute einen Fehler der Italiener, eroberte den Ball, umkurvte den Torhüter und glich aus. Nach dem Seitenwechsel hatte Patrick Mainka mit einem Kopfball an die Latte sogar die beste Chance zur Führung. Später hielt die Defensive dem Druck stand, Adam Kölle rettete kurz vor Schluss auf der Linie, Feller parierte auch den Nachschuss. Schmidt sprach hinterher von einem ordentlichen Ergebnis, sah aber weiterhin viel Arbeit.

Genau deshalb kommt der Vergleich mit dem HSV passend. Der Bundesliga-Aufsteiger wird dem FCH erneut Tempo, Körperlichkeit und Qualität abverlangen. Für Heidenheim geht es weniger um das Resultat als um die Frage, ob die Mannschaft aus der schwachen Anfangsphase gegen Bologna lernt: früher Zugriff, sauberere Konter nach Ballgewinn, mehr Giftigkeit in den Zweikämpfen.