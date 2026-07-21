1. FC Heidenheim: Im Trainingslager gegen italienischen Erstligigisten

Bislang hat die Mannschaft von Frank Schmidt in der Vorbereitung vor allem getan, was gegen unterklassige Gegner zu erwarten war: dominieren, Tore erzielen, seriös bleiben. Das 9:0 in Nördlingen war dafür ein klarer Beleg. Jan Schöppner traf doppelt, dazu zeigten mehrere Spieler Abschlussstärke. Doch solche Ergebnisse liefern nur begrenzt Auskunft darüber, wie weit Heidenheim nach dem Abstieg aus der Bundesliga auf dem Weg zurück zu Zweitliga-Stabilität ist.

Genau deshalb kommt Bologna zur rechten Zeit. In Natz-Schabs hat Schmidt die Belastung spürbar angezogen. Pressing, Gegenpressing, Umschaltverhalten, Torabschluss und intensive Läufe mit Ball standen im Mittelpunkt. Patrick Mainka sprach davon, dass sich die Mannschaft erarbeite, was sie für ihre DNA in der 2. Bundesliga brauche. Mikkel Kaufmann und Leart Paqarada arbeiteten zuletzt individuell im Aufbautraining, der übrige Kader sammelte in den ersten Tagen viele Einheiten bei wechselhaftem Bergwetter und hohen Temperaturen.

Gegen Bologna wird der FCH nun weniger Zeit am Ball bekommen, sauberer verteidigen müssen und schneller erkennen, wann Risiko angebracht ist. Für Schmidt dürfte entscheidend sein, ob seine Mannschaft trotz Trainingslagerbeinen kompakt bleibt, Umschaltmomente gut absichert und im eigenen Ballbesitz mutig genug Lösungen findet.