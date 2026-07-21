1. FC Heidenheim glänzt beim Dorfmerkinger Blitzturnier

Souveräner Auftakt der Talente

Der Turniertag startete mit einer Herausforderung für den gastgebenden Verbandsligisten. Die Sportfreunde Dorfmerkingen trafen in einem intensiven, kampfbetonten Duell auf die U19 des 1. FC Heidenheim. Die jungen Gäste agierten äußerst zielstrebig, ließen dem aufopferungsvollen Einsatz der Hausherren nur wenig Raum zur Entfaltung und erarbeiteten sich durch ihre reifere Spielanlage einen 2:0-Erfolg.

Dominanz gegen den Landesligisten

Mit dem Rückenwind des ersten Sieges trat der Heidenheimer Nachwuchs in seiner zweiten Partie gegen den Landesligisten SV Waldhausen an. Die jungen Akteure zeigten eine bemerkenswerte Spielfreude und belohnten ihren Offensivdrang mit einer konsequenten Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. In einem temporeichen Spiel ließen sie ihrem Gegner nur wenig Chancen und feierten einen deutlichen 5:1-Sieg, der den Turniersieg endgültig besiegelte.

Kräftezehrendes Unentschieden zum Abschluss

Im finalen Aufeinandertreffen des Tages standen sich schließlich die Sportfreunde Dorfmerkingen und der SV Waldhausen gegenüber. Beide Mannschaften warfen trotz der vorherigen Anstrengungen noch einmal alle verbliebenen Kräfte in die Waagschale. Es entwickelte sich ein hart umkämpfter Schlagabtausch auf Augenhöhe. Da auf beiden Seiten jedoch die letzte Präzision im Abschluss ausblieb, endete die von Einsatzwillen geprägte Begegnung zwischen dem Verbandsligisten und dem Landesligisten mit einem 0:0-Unentschieden.