1. FC Heidenheim gewinnt mitreißendes 4:3, TV Jebenhausen dreht auf

SG Altheim – SV Eutingen abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
1. FC Donzdorf – SV Musbach 2:1
Donzdorf erwischt einen schwierigen Start in eine Partie, die sich erst spät entscheidet. Zunächst schlägt Musbach zu: Sarah Ungericht bringt die Gäste in der 29. Minute in Führung und sorgt damit für einen Dämpfer beim FCD. Doch die Gastgeberinnen steigern sich zunehmend, zeigen Kampfgeist und werden in der Schlussphase belohnt. Joana Bauer gleicht in der 74. Minute aus, bevor Lena Andric in der 89. Minute mit einem späten Treffer die Partie komplett dreht. Ein hart erkämpfter Heimsieg, der vor allem durch Moral und Geduld zustande kommt.
TV Derendingen – TV Jebenhausen 2:4
Derendingen erlebt ein Déjà-vu, denn Jebenhausen legt los wie die Feuerwehr: Bereits in der 1. Minute trifft Erja Bredow, und in der 25. Minute legt sie das 0:2 nach. Noch vor der Pause sorgt Nina Torras-Piqué in der 42. Minute für einen komfortablen Vorsprung, den Fabienne Fay in der 48. Minute weiter ausbaut. Derendingen stemmt sich danach gegen die klare Niederlage und kommt durch Jule Schäfer in der 64. und 88. Minute noch einmal heran. Am Ende bleibt es jedoch beim Auswärtssieg, auch wenn Jebenhausen kurz vor Schluss Fabienne Fay (95.) mit Gelb-Rot verliert.
VfB Stuttgart II – VfL Sindelfingen Ladies 0:1
In einem umkämpften Duell auf Augenhöhe entscheidet am Ende ein einziges Tor. Die Partie bleibt lange offen, ehe Flora Schmalzriedt in der 76. Minute den entscheidenden Treffer erzielt und den Ladies den Auswärtssieg beschert. Die Schlussphase wird hitzig: Innerhalb weniger Sekunden kassieren Asia Di Lella (VfB, 88.) und Janine Deffner (VfL, 88.) jeweils Rot. Ein enges, intensives Spiel, das Sindelfingen dank eines cleveren Moments für sich entscheidet.
SGM Oppenweiler/Sulzbach – TSV Frommern abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
TSV Münchingen – SV Jungingen 1:2
Jungingen erwischt den perfekten Start und geht bereits in der 9. Minute durch Maike Schütz in Führung. Der TSV Münchingen versucht zu reagieren, doch die Gäste bleiben effizient: Maike Fromm erhöht in der 42. Minute auf 0:2. Erst in der 67. Minute gelingt Letizia Steil der Anschluss, der noch einmal Spannung hineinbringt. Münchingen drängt, doch Jungingen verteidigt den knappen Vorsprung mit allem, was nötig ist – und nimmt die Punkte mit.