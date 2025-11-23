1. FC Heidenheim gewinnt mitreißendes 4:3, TV Jebenhausen dreht auf

Zeller FV – TSV Neuenstein 0:3

Neuenstein zeigt sich auswärts eiskalt und macht den Unterschied in den Schlüsselmomenten. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase schlägt Beril Yilmaz in der 39. Minute zu und bringt die Gäste in Führung. Der Zeller FV versucht nach der Pause mehr Druck aufzubauen, doch stattdessen erhöhen die Neuensteinerinnen: Lorena Bürkle trifft in der 65. Minute zum 0:2. Kurz vor Schluss setzt Sophie Gronbach in der 90. Minute den letzten Treffer oben drauf.

Karlsruher SC II – SV Hegnach 2:1

Der KSC startet mit viel Tempo und belohnt sich früh: Karen Goß bringt ihr Team bereits in der 21. Minute in Führung, nur vier Minuten später legt Sophie Pöplow zum 2:0 nach. Hegnach wirkt zunächst überrascht, findet aber nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. Eva Yara Werner verkürzt in der 47. Minute, was die Partie noch einmal richtig spannend macht. Trotz intensiver Schlussphase verteidigt der KSC II den knappen Vorsprung und holt wichtige Punkte.

SV Gottenheim – Hegauer FV 3:0

Gottenheim erarbeitet sich seinen Sieg mit Geduld und einer starken zweiten Halbzeit. In einer taktisch geprägten ersten Hälfte fällt der Bann erst spät, als Lena Bykowski in der 45. Minute das 1:0 erzielt. Nach dem Wiederanpfiff kontrolliert der SV das Tempo und nutzt die Räume clever: Vanessa Ziegler erhöht in der 63. Minute, bevor Michaela Seifritz in der 90.+1 Minute den Endstand herstellt.

1. FC Mühlhausen – 1. FC Heidenheim 3:4

Was für ein Spektakel: Mühlhausen beginnt furios und geht durch Luisa Wüst (10.) sowie zwei Treffer von Laura Schell (24., 37. Foulelfmeter) scheinbar komfortabel mit 3:0 in Führung. Doch Heidenheim startet eine bemerkenswerte Aufholjagd. Antonia Di Muro trifft noch vor der Pause in der 42. Minute zum Anschluss. Nach der Halbzeit wird das Spiel wild: Ines Husic per Foulelfmeter (55.) und Chiara-Michelle Marziniak (58.) sorgen für den Ausgleich innerhalb weniger Minuten. Die Partie wogt hin und her, ehe Svea Fleischmann in der 83. Minute den unglaublichen Wendepunkt vollendet und das 3:4 erzielt. In der Nachspielzeit sieht Loretta Werthner (93.) Gelb-Rot. Ein mitreißendes Offensivduell, das Heidenheim dank enormer Moral dreht.

FC Freiburg-St. Georgen – SV Alberweiler abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – TSV Tettnang 4:0

Annika Meßner bringt die Gastgeberinnen in der 11. Minute in Führung, bevor Lisa Kröper in der 25. Minute nachlegt. Nach der Pause bleibt Waldebene konsequent: Maike Bendfeld trifft in der 50. Minute zum 3:0, und erneut Lisa Kröper sorgt nur vier Minuten später (54.) für den 4:0-Endstand. Eine starke Vorstellung und ein klarer Heimsieg.