Allgemeines
1. FC Heidenheim gewinnt mitreißendes 4:3, TV Jebenhausen dreht auf

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Zeller FV – TSV Neuenstein 0:3
Neuenstein zeigt sich auswärts eiskalt und macht den Unterschied in den Schlüsselmomenten. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase schlägt Beril Yilmaz in der 39. Minute zu und bringt die Gäste in Führung. Der Zeller FV versucht nach der Pause mehr Druck aufzubauen, doch stattdessen erhöhen die Neuensteinerinnen: Lorena Bürkle trifft in der 65. Minute zum 0:2. Kurz vor Schluss setzt Sophie Gronbach in der 90. Minute den letzten Treffer oben drauf.

Karlsruher SC II – SV Hegnach 2:1
Der KSC startet mit viel Tempo und belohnt sich früh: Karen Goß bringt ihr Team bereits in der 21. Minute in Führung, nur vier Minuten später legt Sophie Pöplow zum 2:0 nach. Hegnach wirkt zunächst überrascht, findet aber nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. Eva Yara Werner verkürzt in der 47. Minute, was die Partie noch einmal richtig spannend macht. Trotz intensiver Schlussphase verteidigt der KSC II den knappen Vorsprung und holt wichtige Punkte.

SV Gottenheim – Hegauer FV 3:0
Gottenheim erarbeitet sich seinen Sieg mit Geduld und einer starken zweiten Halbzeit. In einer taktisch geprägten ersten Hälfte fällt der Bann erst spät, als Lena Bykowski in der 45. Minute das 1:0 erzielt. Nach dem Wiederanpfiff kontrolliert der SV das Tempo und nutzt die Räume clever: Vanessa Ziegler erhöht in der 63. Minute, bevor Michaela Seifritz in der 90.+1 Minute den Endstand herstellt.

1. FC Mühlhausen – 1. FC Heidenheim 3:4
Was für ein Spektakel: Mühlhausen beginnt furios und geht durch Luisa Wüst (10.) sowie zwei Treffer von Laura Schell (24., 37. Foulelfmeter) scheinbar komfortabel mit 3:0 in Führung. Doch Heidenheim startet eine bemerkenswerte Aufholjagd. Antonia Di Muro trifft noch vor der Pause in der 42. Minute zum Anschluss. Nach der Halbzeit wird das Spiel wild: Ines Husic per Foulelfmeter (55.) und Chiara-Michelle Marziniak (58.) sorgen für den Ausgleich innerhalb weniger Minuten. Die Partie wogt hin und her, ehe Svea Fleischmann in der 83. Minute den unglaublichen Wendepunkt vollendet und das 3:4 erzielt. In der Nachspielzeit sieht Loretta Werthner (93.) Gelb-Rot. Ein mitreißendes Offensivduell, das Heidenheim dank enormer Moral dreht.

FC Freiburg-St. Georgen – SV Alberweiler abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – TSV Tettnang 4:0
Annika Meßner bringt die Gastgeberinnen in der 11. Minute in Führung, bevor Lisa Kröper in der 25. Minute nachlegt. Nach der Pause bleibt Waldebene konsequent: Maike Bendfeld trifft in der 50. Minute zum 3:0, und erneut Lisa Kröper sorgt nur vier Minuten später (54.) für den 4:0-Endstand. Eine starke Vorstellung und ein klarer Heimsieg.

Frauen-Verbandsliga Württemberg

SG Altheim – SV Eutingen abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

1. FC Donzdorf – SV Musbach 2:1
Donzdorf erwischt einen schwierigen Start in eine Partie, die sich erst spät entscheidet. Zunächst schlägt Musbach zu: Sarah Ungericht bringt die Gäste in der 29. Minute in Führung und sorgt damit für einen Dämpfer beim FCD. Doch die Gastgeberinnen steigern sich zunehmend, zeigen Kampfgeist und werden in der Schlussphase belohnt. Joana Bauer gleicht in der 74. Minute aus, bevor Lena Andric in der 89. Minute mit einem späten Treffer die Partie komplett dreht. Ein hart erkämpfter Heimsieg, der vor allem durch Moral und Geduld zustande kommt.

TV Derendingen – TV Jebenhausen 2:4
Derendingen erlebt ein Déjà-vu, denn Jebenhausen legt los wie die Feuerwehr: Bereits in der 1. Minute trifft Erja Bredow, und in der 25. Minute legt sie das 0:2 nach. Noch vor der Pause sorgt Nina Torras-Piqué in der 42. Minute für einen komfortablen Vorsprung, den Fabienne Fay in der 48. Minute weiter ausbaut. Derendingen stemmt sich danach gegen die klare Niederlage und kommt durch Jule Schäfer in der 64. und 88. Minute noch einmal heran. Am Ende bleibt es jedoch beim Auswärtssieg, auch wenn Jebenhausen kurz vor Schluss Fabienne Fay (95.) mit Gelb-Rot verliert.

VfB Stuttgart II – VfL Sindelfingen Ladies 0:1
In einem umkämpften Duell auf Augenhöhe entscheidet am Ende ein einziges Tor. Die Partie bleibt lange offen, ehe Flora Schmalzriedt in der 76. Minute den entscheidenden Treffer erzielt und den Ladies den Auswärtssieg beschert. Die Schlussphase wird hitzig: Innerhalb weniger Sekunden kassieren Asia Di Lella (VfB, 88.) und Janine Deffner (VfL, 88.) jeweils Rot. Ein enges, intensives Spiel, das Sindelfingen dank eines cleveren Moments für sich entscheidet.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – TSV Frommern abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Münchingen – SV Jungingen 1:2
Jungingen erwischt den perfekten Start und geht bereits in der 9. Minute durch Maike Schütz in Führung. Der TSV Münchingen versucht zu reagieren, doch die Gäste bleiben effizient: Maike Fromm erhöht in der 42. Minute auf 0:2. Erst in der 67. Minute gelingt Letizia Steil der Anschluss, der noch einmal Spannung hineinbringt. Münchingen drängt, doch Jungingen verteidigt den knappen Vorsprung mit allem, was nötig ist – und nimmt die Punkte mit.

