1. FC Heidenheim: Früherer Trainingsauftakt auf dem Schlossberg

– Foto: Imago Images

Der 1. FC Heidenheim läutet die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga ein. Am Sonntag, 28. Juni 2026, kehren die Profis für die erste öffentliche Trainingseinheit auf den Schlossberg zurück. Wegen vorhergesagter hoher Temperaturen beginnt das Training früher als geplant, wobei die Mannschaft direkt im neuen Heimtrikot aufläuft.

In dieser Woche kehren die Profis des 1. FC Heidenheim auf den Schlossberg zurück. Am Sonntag, 28. Juni 2026, steht die erste öffentliche Trainingseinheit der neuen Saison an. Die Vorfreude auf die neue Spielzeit 2026/2027 wird durch eine Besonderheit begleitet: Die Mannschaft läuft direkt im neuen Heimtrikot auf. Aufgrund der vorhergesagten hohen Temperaturen und mit Rücksicht auf alle FCH-Fans beginnt die Einheit – anders als ursprünglich geplant – bereits um 10 Uhr.

Der angepasste Zeitplan auf dem Schlossberg

Einlass und Verpflegung für die Zuschauer

Für die Anhänger öffnet das Walter-Birkhold-Jugendstadion am Sonntag ab 9:30 Uhr den Einlass. Am Kiosk gibt es kalte Getränke und Snacks. Ab 11 Uhr hat außerdem das Albstüble wie gewohnt geöffnet, wobei die Küche ab 11:30 Uhr bereitsteht. Eine Reservierung wird vorab empfohlen.

Autogramme und Selfies direkt am Platz

Nach dem Ende der Trainingseinheit wird die Nähe zu den Fans großgeschrieben. Die Profis nehmen sich nach dem Training Zeit für die FCH-Fans, um Autogrammwünsche zu erfüllen und für Selfies direkt am Platz bereitzustehen.

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