1. FC Heidenheim: "Es war heute ein schöner Abschluss"

Rund 1.500 Zuschauer hatten sich auf den Weg ins 30 Kilometer entfernte Langenau gemacht, um sich das Vereinsfreunde-Testspiel des FCH gegen die Bezirksligamannschaft bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen live anzuschauen.

Besonders den langjährigen FCH-Fans wird bei dem Match am heutigen Samstagnachmittag der eine oder andere Name bekannt gewesen sein: So durften sich die Zuschauer unter anderem über das Wiedersehen mit Bastian Heidenfelder freuen, der zwischen 2009 und 2014 als Mittelstürmer bei den FCH-Profis und für Heidenheim II aufgelaufen ist.

Nach ein paar guten Möglichkeiten gleich zu Beginn der Partie, schlug der Ball in der 10. Spielminute durch Niklas Dorsch zum ersten Mal ein. Immer wieder konnte sich der FCH durch die Verteidigung des Bezirksligisten kombinieren und so ging es mit einer 6:0-Führung in die Halbzeitpause. Frank Schmidt schickte für Durchgang Zwei eine komplett neue Elf auf den Platz. Der FCH war direkt da und Yannik Wagner konnte in der 46. Spielminute auf 0:7 erhöhen. Den Schlusspunkt setzte Jan Schöppner mit seinem dritten Treffer zum 0:12 in der 85. Spielminute.

Im Anschluss war der 40-Jährige als Assistent der Geschäftsführung, Mitarbeiter des HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum und von 2017 bis 2024 als Co-Trainer unserer FCH U19 tätig war. Seit dieser Saison steht er als Cheftrainer an der Seitenlinie der SGM Langenau. Weitere bekannte Gesichter am heutigen Samstagnachmittag waren Christian Sauter (ehemaliger FCH-Mittelfeldspieler) und Robin Hack (ehemaliger FCH-Torhüter).

Auch Florian Krebs, der von 2009 bis 2014 als Innenverteidiger für die Rot-Blau-Weißen auf dem Platz stand, war beim heutigen Spiel am Start. Der ehemalige FCH Profis ist inzwischen als Sportlicher Leiter der SGM Langenau aktiv. „Vielen Dank an den FCH, dass ihr heute bei uns seid. Zu dieser Saison läuft auch unsere erste Mannschaft als Zusammenschluss aus dem TSV Langenau und des FC Langenau als Spielgemeinschaft Langenau auf. So viele Zuschauer wie heute sind normalerweise selten bei unseren Spielen. Mit dem Test gegen den FCH können wir Werbung für uns machen und deshalb wünsche ich uns heute ein großes Fußballfest“, erklärte der 37-Jährige wenige Minuten vor der Partie und ergänzt: „Es gibt wenige professionelle Fußballmannschaften, die noch aufs ‚Dorf‘ gehen. Ihr seid ein toller Verein. Ich glaube, ihr werdet auch in der 2. Bundesliga noch eine Rolle spielen!“

FCH-Cheftrainer Frank Schmidt blickt mit Zufriedenheit auf das heutige Spiel zurück: „Ein paar Tore mehr hätten es sein können, aber wir haben keine Torchancen zugelassen und alle sind verletzungsfrei aus dem Spiel herausgekommen. Nach zwei anstrengenden Wochen, war das heute ein schöner Abschluss.“

Bevor es für unsere Mannschaft am kommenden Freitag nach Südtirol ins FCH Trainingslager geht, steht zuvor noch das letzte der fünf Testspiele in der Vorbereitung an. Um 18 Uhr geht es am kommenden Mittwoch im Gerd-Müller-Stadion gegen den TSV Nördlingen.

Statistik zum Spiel:

FCH 1. Halbzeit: Tschernuth – Föhrenbach, Mainka, Costly – Honsak, Dorsch, Mhamdi, Niehues, Conteh – Pieringer, Zivzivadze

FCH 2. Halbzeit: Mark – Gimber, Kölle, Siersleben, Busch – Janes, Zrilic, Schöppner, Hennrich – Wagner, Breunig

Tore: 0:1 Niklas Dorsch (10.), 0:2 Marvin Pieringer (11.), 0:3 Budu Zivzivadze (24.), 0:4 Mathias Honsak (29.), 0:5 Niklas Dorsch (30.), 0:6 Budu Zivzivadze (34.), 0:7 Budu Zivzivadze (46.), 0:8 Jan Schöppner (58.), 0:9 Jan Schöppner (67.), 0:10 Maximilian Breunig (75.), 0:11 Ben Bosch (83. Eigentor), 0:12 Jan Schöppner (85.)