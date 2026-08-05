1. FC Heidenheim erwartet den FC Bayern München Der Zweitligist hat ein spannendes Testspiel geplant. von fch · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roland Schäfer

Nach den ersten zwei Zweitliga-Spieltagen wartet auf den 1. FC Heidenheim 1846 bereits das nächste sportliche Highlight: Am Dienstag, 18. August, empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt den amtierenden Deutschen Meister und DFB-Pokalsieger FC Bayern München zu einem Testspiel in der Voith-Arena. Anpfiff der Begegnung ist um 18 Uhr.

Während der FCH bis zu diesem Zeitpunkt bereits den Saisonauftakt gegen den VfL Osnabrück sowie das erste Auswärtsspiel der Zweitligasaison bei Hertha BSC absolviert hat und am darauffolgenden Wochenende in der 1. Runde des DFB-Pokals beim SSV Jeddeloh II gefordert ist, stellt die Partie für den FC Bayern den letzten Härtetest vor dem Pflichtspielstart dar. Wenige Tage später trifft der deutsche Rekordmeister im Franz Beckenbauer Supercup auf Borussia Dortmund. Informationen zum Ticketverkauf für den Test gegen Bayern

Die Dauerkarten des 1. FC Heidenheim 1846 für die Saison 2026/27 besitzen für das Testspiel gegen Bayern München keine Gültigkeit. FCH Dauerkarteninhaber dieser Spielzeit erhalten dafür ab dem heutigen Mittwoch, 5. August, um 18 Uhr, ein exklusives Vorkaufsrecht für ihren jeweiligen Platz, das bis zum Samstag, 8. August, um 23:59 Uhr gültig ist. Dies gilt auch für Sponsoren mit Dauerkarten für den Public-Bereich sowie für die Sponsoren, die über Business-Dauerkarten mit festem Sitzplatz in der Voith-Arena verfügen. Der Sparkassen BusinessClub bleibt, wie vom Max Liebhaber-Pokal zur Saisoneröffnung gewohnt, geschlossen. Ab Sonntag, 9. August, können alle FCH Mitglieder und alle weiteren Sponsoren ab 13 Uhr Tickets erwerben. Pro Mitglied oder Sponsor können dann maximal fünf Eintrittskarten gekauft werden.