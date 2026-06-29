1. FC Heidenheim: Erste Testspiele, Ligastart und DFB-Pokal

– Foto: 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim, Absteiger aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga, ist in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Nach Leistungsdiagnostik, Untersuchungen und Medienterminen auf dem Schlossberg folgte am gestrigen Sonntag das erste öffentliche Training. Nun richtet sich der Blick auf Testspiele, Trainingslager und Pflichtspielauftakt.

Nach der Rückkehr aus der Sommerpause begann für die Profis von Cheftrainer Frank Schmidt am Donnerstag, 25. Juni, die gemeinsame Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. An den ersten Tagen standen zunächst Leistungsdiagnostik, sportliche Untersuchungen und Fotoshootings auf dem Programm. Am Sonntag, 28. Juni, präsentierte sich die Mannschaft dann erstmals öffentlich den Fans. Die Einheit im Walter-Birkhold-Jugendstadion bildete den sichtbaren Auftakt in eine Vorbereitung, die den FCH nach dem Bundesliga-Abstieg wieder auf die Anforderungen der 2. Bundesliga ausrichten soll.

In den kommenden Wochen warten mehrere Testspiele. Den Anfang macht am Freitag, 3. Juli, um 18.30 Uhr die Partie gegen eine Auswahl Ellwanger Fußballvereine im Waldstadion Ellwangen. Einen Tag später trifft Heidenheim um 16 Uhr in Koblach in Österreich auf den SCR Altach. Weitere Tests folgen am 10. Juli gegen den FC Lugano in Leutkirch, am 11. Juli gegen die SGM Langenau und am 15. Juli gegen den TSV Nördlingen im Gerd-Müller-Stadion.