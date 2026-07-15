1. FC Heidenheim: "Er bringt viele Jahre Erfahrung mit" Torwart Thomas Dähne vom TSV 1860 München wechselt ablösefrei zum FCH in die 2. Bundesliga von fch · Heute, 16:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Heidenheim

Der Zweitligist 1. FC Heidenheim 1846 verstärkt sich auf der Torhüterposition: Thomas Dähne, zuletzt beim TSV 1860 München, hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben. Der 32-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus unter anderem 9 Bundesliga-, 51 Zweitliga- und 35 Drittligaeinsätzen mit auf den Schlossberg.

Der gebürtige Oberaudorfer begann seine fußballerische Ausbildung einst beim FV Oberaudorf und beim TSV 1860 Rosenheim, ehe er als deutscher Juniorennationalspieler die Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg durchlief, für den er auch sein Bundesliga-Debüt in Österreich feierte. Anschließend führte ihn sein Weg im Sommer 2014 zu RB Leipzig. Danach sammelte Thomas Dähne insgesamt fünf Jahre weiter internationale Erfahrung beim finnischen Spitzenklub HJK Helsinki sowie beim polnischen Erstligisten Wisła Płock. 2020 kehrte der Torhüter nach Deutschland zurück und stand fünf Jahre bei Holstein Kiel unter Vertrag, wo er sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der Bundesliga auflief. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres trug der 32-Jährige, als Stammkeeper und zeitweise auch als Kapitän, das Trikot des TSV 1860 München, der vor wenigen Wochen insolvenzbedingt den Zwangsabstieg in die Regionalliga antreten musste.