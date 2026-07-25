1. FC Heidenheim: "Eine verdiente Niederlage für uns"

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Der 1. FC Heidenheim 1846 hat das abschließende Testspiel seines Trainingslagers mit 1:3 (0:1) gegen den Bundesligisten Hamburger SV verloren. Auf der Rückreise aus Südtirol, vor 1.000 Zuschauern auf der Sportanlage des SV Kematen, zeigte der FCH eine ordentliche erste Hälfte, musste sich am Ende jedoch verdient geschlagen geben.

Die beste Möglichkeit für den FCH in Durchgang eins hatte Patrick Mainka in der 31. Minute nach einer Ecke, als ein HSV-Verteidiger den Kopfball auf der Torlinie klärte. Kurz vor der Pause zeigte der Schiedsrichter dann nach einer unglücklichen Aktion der Heidenheimer Defensive auf den Elfmeterpunkt. Grønbæk übernahm in der 37. Minute die Verantwortung und verwandelte sicher zum 0:1-Pausenstand.

Die Anfangsphase bei hochsommerlicher Hitze verlief ausgeglichen. Der HSV versuchte den FCH früh unter Druck zu setzen, doch unsere Mannschaft löste diese Situationen spielerisch gut auf. Die erste brenzlige Szene klärte Oualid Mhamdi in der 12. Minute stark bei einem Hamburger Konter. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld.

Schnelle Gegentore nach der Pause

FCH Cheftrainer Frank Schmidt nutzte die Halbzeitpause für zahlreiche Wechsel und brachte mit Marvin Pieringer, Budu Zivzivadze und Christian Conteh gleich zu Beginn drei frische Offensivkräfte. Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten jedoch die Hamburger: Nach einem langen Ball und schnellem Umschalten lief Rayan Philippe alleine auf das Tor zu und schob zum 2:0 ein (49.).

Der FCH wiederum zeigte eine direkte Reaktion. Nur wenige Minuten später landete der Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke bei Oualid Mhamdi, der aus rund 19 Metern abzog. Sein Schuss wurde entscheidend abgefälscht und schlug unhaltbar zum 2:1-Anschlusstreffer im Tor ein (55.). Die Hoffnung auf die Aufholjagd währte allerdings nur kurz: Bereits zwei Minuten später stellte Daka nach einem Angriff über die linke Seite den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (57.).

In der Schlussphase versuchte unsere Mannschaft noch einmal weiter zu verkürzen, doch die intensiven Tage seit vergangener Woche Freitag im Trainingslager waren den Spielern deutlich anzumerken. Trotzdem gab es Möglichkeiten: In der 83. Minute scheiterte Julian Niehues nach einem schnell ausgeführten Freistoß an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes und vier Minuten später setzte Patrick Mainka einen Kopfball nach Ecke nur knapp am Tor vorbei. Am Ende blieb es bei der 1:3-Niederlage.

„Die erste Halbzeit war insgesamt ausgeglichen. Man sieht, dass Fußball ein Fehlerspiel ist. Es muss zur Halbzeit eigentlich zwingend 0:0 stehen, weil beide Mannschaften defensiv überzeugt und sich keine klaren Torchancen erspielt haben, beziehungsweise wir unsere Chance nicht genutzt haben. Wir werden angespielt und das Tor ist leer – da kann man auch mal in Führung gehen. Da fehlt uns die Überzeugung, die Ruhe und die Klarheit“, erklärte Frank Schmidt nach der Partie und fügte hinzu: „In der zweiten Halbzeit gehen wir nicht richtig in den Zweikampf. Der Ball kommt postwendend zurück und dann steht es direkt 2:0. Das ist heute der große Unterschied gewesen: Die Hamburger haben körperlich ganz anders dagegengehalten und in den Zweikämpfen auch cleverer agiert. Dann machen wir das 2:1, haben kurz Euphorie und laden den Gegner auf unserer rechten Seite mit einem zu einfach verlorenen Zweikampf wieder ein. Den Klassenunterschied hat man in der ersten Halbzeit nicht gesehen, in der zweiten Halbzeit dann aber schon. Deshalb ist es heute auch eine verdiente Niederlage für uns.“