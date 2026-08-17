1. FC Heidenheim: Der Rekordmeister gastiert zum Test

Der 1. FC Heidenheim legt mitten im laufenden Zweitliga-Alltag einen hochkarätigen Test ein. Am Dienstag, 18. August, gastiert der FC Bayern München um 18 Uhr in der Voith-Arena. Das Interesse ist enorm: Der FCH geht davon aus, dass die Partie bis zum Spieltag ausverkauft sein könnte.
Nach zwei bereits absolvierten Ligapartien bietet das Duell mit dem deutschen Rekordmeister eine willkommene Abwechslung. Zum Auftakt setzte sich Heidenheim in einem spektakulären Spiel mit 4:3 gegen Aufsteiger VfL Osnabrück durch. Am vergangenen Samstag folgte dagegen ein deutlicher Rückschlag: Bei Hertha BSC unterlag der FCH mit 1:4. Gegen Bayern wartet nun eine völlig andere Herausforderung.
Die Münchner befinden sich noch in ihrer Vorbereitung und gewannen zuletzt ein Testspiel gegen RB Leipzig mit 3:1. Nur wenige Tage nach dem Auftritt in Heidenheim steht für Bayern bereits das nächste Pflichtspiel an: Am Samstag geht es im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund.
Für den FCH kommt das Testspiel damit zu einem interessanten Zeitpunkt. Während die Mannschaft bereits im Ligabetrieb steht, nutzt Bayern die Partie als letzten Härtetest vor dem Supercup.
Die Voith-Arena öffnet um 16 Uhr. Dauerkarten und Dauerparkkarten besitzen für das Testspiel keine Gültigkeit, zudem bleibt der Sparkassen BusinessClub geschlossen. Im gesamten Stadion kann ausschließlich bargeldlos bezahlt werden.
Auf dem Schlossberg stehen nur sehr eingeschränkt öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Der Verein empfiehlt deshalb ausdrücklich die kostenlosen Busshuttles sowie die Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das Rohr rund um die Arena dürfte angesichts des erwarteten Andrangs frühzeitig stark frequentiert sein.
Fans sollten zudem beachten, dass in den ausgewiesenen Heimbereichen L und L1 kein Zutritt mit Gäste-Fanartikeln möglich ist. Der FCH warnt außerdem vor dem Kauf von Tickets über den Schwarzmarkt und verweist auf den offiziellen Ticket-Zweitmarkt.
Mit dem Duell gegen den FC Bayern erwartet Heidenheim damit ein besonderer Fußballabend – sportlich wie atmosphärisch.