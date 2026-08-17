1. FC Heidenheim: Der Rekordmeister gastiert zum Test

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Der 1. FC Heidenheim legt mitten im laufenden Zweitliga-Alltag einen hochkarätigen Test ein. Am Dienstag, 18. August, gastiert der FC Bayern München um 18 Uhr in der Voith-Arena. Das Interesse ist enorm: Der FCH geht davon aus, dass die Partie bis zum Spieltag ausverkauft sein könnte.

Nach zwei bereits absolvierten Ligapartien bietet das Duell mit dem deutschen Rekordmeister eine willkommene Abwechslung. Zum Auftakt setzte sich Heidenheim in einem spektakulären Spiel mit 4:3 gegen Aufsteiger VfL Osnabrück durch. Am vergangenen Samstag folgte dagegen ein deutlicher Rückschlag: Bei Hertha BSC unterlag der FCH mit 1:4. Gegen Bayern wartet nun eine völlig andere Herausforderung.

Bayern als Härtetest Die Münchner befinden sich noch in ihrer Vorbereitung und gewannen zuletzt ein Testspiel gegen RB Leipzig mit 3:1. Nur wenige Tage nach dem Auftritt in Heidenheim steht für Bayern bereits das nächste Pflichtspiel an: Am Samstag geht es im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund. Für den FCH kommt das Testspiel damit zu einem interessanten Zeitpunkt. Während die Mannschaft bereits im Ligabetrieb steht, nutzt Bayern die Partie als letzten Härtetest vor dem Supercup.