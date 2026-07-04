1. FC Heidenheim: „Das war genau das, was wir wollten“

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In seinem zweiten Testspiel traf der 1. FC Heidenheim 1846 mit dem SCR Altach am heutigen Samstagnachmittag auf einen österreichischen Bundesligisten, der sich wiederum schon seit Mitte Juni in der Vorbereitung auf die neue Saison befindet. In Koblach in Vorarlberg behielten die FCH-Profis am Ende aber die Oberhand.

Anschließend verlief die Partie zunächst weniger ereignisreich, ehe der FCH einen Eckball erfolgreich nutzen konnte. Die Hereingabe von links legte Jan Schöppner mit dem Kopf nochmal quer, ehe Thomas Keller in der 34. Minute zum 1:0 einnickte. Mit dieser Führung ging es in die Pause, auch da Budu Zivzivadze (43.) einen Fehler im Spielaufbau der Altacher nicht nutzen konnte.

Trotz Temperaturen an der 30-Grad-Marke lieferten sich beide Teams einen intensiv geführten Schlagabtausch. Mathias Honsak (5.) hatte gegen seine österreichischen Landsmänner dabei die frühe Führung auf dem Fuß. Der Heidenheimer Offensivmann scheiterte bei einer Doppelchance aber an SCR-Keeper Dejan Stojanovic, der stark parierte. Auf der Gegenseite konnten sich kurz darauf die Altacher erstmals offensiv in Szene setzen, als Kapitän Lukas Jäger (7.) im Strafraum letztlich aber nicht mehr entscheidend an den Ball kam.

Wie am Vortag in Ellwangen tauschte Cheftrainer Frank Schmidt seine Elf zur Pause komplett durch. Jetzt drückten aber die Vorarlberger und waren in dieser Phase spielbestimmend - Vesel Demaku‘s Lattenkracher (51.) hatte Torwart Paul Tschernuth noch entscheidend berührt. Kurz danach glich Altach aber durch Patrick Greil (54.) aus, der mit einem abgefälschten Schuss ins kurze Eck das 1:1 markierte.

Der FCH arbeitete sich jedoch schnell wieder zurück in die Partie. Niklas Dorsch bediente Oualid Mhamdi (58.), der aus der Distanz abzog. Den bis dato besten Angriff der zweiten Halbzeit spielten die Rot-Blau-Weißen nun äußerst effizient zu Ende: Marvin Pieringer schickte Marcel Costly auf rechts, der in der Mitte Yannik Wagner (60.) fand - 2:1 für den FCH! Dies sollte auch der spätere Endstand sein, da Tim Siersleben in der 90. Minute per Aufsetzer den dritten Heidenheimer Treffer knapp verpasste.

„Wir sind zur Halbzeit verdient in Führung gewesen, hatten aber zu Beginn des zweiten Durchgangs unsere Probleme in der Phase, als wir den Ausgleich kassieren. Mir hat die Reaktion der Mannschaft gefallen. Ab dem 2:1 hatten wir das Spiel wieder im Griff“, erklärte Frank Schmidt nach der Partie und merkte an: „Dieser Test gegen einen guten Gegner hat uns heute alles abverlangt, die Spieler mussten sich richtig quälen und Mentalität beweisen. Das war genau das, was wir wollten!“