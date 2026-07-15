1. FC Heidenheim: "Das ist uns gelungen"

Nach einer Honsak-Flanke stieg Jan Schöppner im Fünfmeterraum am höchsten und nickte zur Führung ein. Nachdem die Nördlinger Abwehr nach einer Viertelstunde einen gefährlichen Heidenheimer Ball gerade noch von der Linie gekratzt hatte, schlug Marcel Costly in der 22. Minute mit dem 2:0 erneut zu.

Zum Start hatten dabei Adrian Beck (2.) und Mathias Honsak (5.) gleich den ersten Treffer auf dem Fuß. Bis dahin mussten sich die zahlreichen FCH-Fans im Gerd-Müller-Stadion aber bis zu 11. Minute gedulden.

Der FCH drückte direkt weiter auf den nächsten Treffer: Benedikt Gimber (24.) verwertete dabei einen Beck-Eckball per Kopf zum bis dato dritten Heidenheimer Treffer. Die beste Möglichkeit der Gastgeber entschärfte Marnon Busch, als er im letzten Moment gegen TSV-Kapitän Alexander Schröter mit einer sehenswerten Grätsche dazwischen ging.

In der Folge ließ der FCH zunächst lange Zeit eine Vielzahl an Chancen liegen, etwa einen 18-Meter-Freistoß, den Adrian Beck (42.) knapp neben den Pfosten zirkelte. Dafür machte es Jan Schöppner (43.) nur eine Zeigerumdrehung später erfolgreicher und Marnon Busch (45.) markierte kurz darauf den 5:0-Zwischenstand mit dem Halbzeitpfiff.

Weiter ging‘s im zweiten Durchgang mit einer rundum getauschten Elf des FCH, dem zur Überraschung aller nicht die erste Gelegenheit nach dem Seitenwechsel gehörte. Niveto Caciel schoss nach einem Solo (48.) aber knapp neben das Gehäuse von Felix Mark. Der FCH wiederum brauchte eine Weile im zweiten Abschnitt, bis es mit dem Toreschießen weiterging.

Bei einem Freistoß aus 35 Metern von Oualid Mhamdi setzte Luca Kerber in der 64. Minute nach – von einem Nördlinger ging der Ball ins Netz zum 6:0.Kurz darauf stieg Maximilian Breunig (68.) nach einer hohen Hereingabe von Chris Conteh am höchsten und köpfte zum 7:0 ein. Paul Hennrich (70.) und Tim Siersleben (89.) schraubten den Spielstand schlussendlich auf 9:0 noch hoch.

„Die erste Halbzeit war heute von uns einen Tick besser als die zweite. Wir wollten gezielt Varianten einstudieren und uns viele Chancen herausspielen. Das ist uns gelungen und wir haben so dominiert, wie man das von uns gegen einen Bayernligisten auch erwarten kann. Gleichzeitig hat man bei einigen Angriffen meinen Spielern schon angemerkt, dass die Beine extrem schwer waren. Das ist aber ganz normal zum Ende der dritten Vorbereitungswoche“, erklärte Frank Schmidt nach dem Abpfiff.

Am morgigen Donnerstag ist für die FCH-Profis nochmal trainingsfrei, bevor es am Freitagmorgen mit dem Mannschaftsbus dann in Richtung Südtirol geht.

Statistik zum Spiel

FCH 1. Halbzeit: Tschernuth – Busch, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Costly, Dorsch, Schöppner, Honsak – Beck – Pieringer

FCH 2. Halbzeit: Mark – Mhamdi, Zrilic, Siersleben, Janes – Hennrich, Kerber, Niehues, Conteh – Breunig, Wagner

Tore: 0:1 Schöppner (11.), 0:2 Costly (22.), 0:3 Gimber (24.), 0:4 Schöppner (43.), 0:5 Busch (45.), 0:6 Eigentor (64.), 0:7 Breunig (68.), 0:8 Hennrich (70.), 0:9 Siersleben (89.)

Zuschauer: 1.600 (Gerd-Müller-Stadion, Nördlingen)