1. FC Heidenheim: „Darf aber nicht als Ausrede gelten“ Der Zweitligist unterliegt gegen den schweizerischen FC Lugano mit 0:1. von fch · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

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Der 1. FC Heidenheim 1846 hat sein erstes Vorbereitungsspiel dieses Wochenendes gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano mit 0:1 (0:0) verloren. Über 1.100 Zuschauer verfolgten die Partie am Freitagabend in Leutkirch im Allgäu, in der Daniel dos Santos (62.) den Treffer des Tages für die Tessiner erzielte.

Gegen die Schweizer, die bereits in knapp zwei Wochen in der Qualifikation zur UEFA Conference League starten, entwickelte sich von Beginn an eine intensiv geführte Partie. Beim FCH stand dabei Probespieler Kai Eisele (zuletzt FC Ingolstadt) als Keeper zwischen den Pfosten, im Fokus stand mit Amir Saipi aber zunächst sein Gegenüber: In der 16. Minute lenkte der Lugano-Schlussmann einen Mhamdi-Schuss mit einer Flugeinlage über die Latte. Die FCH Defensive um Tim Siersleben, der in der 11. Minute eine gefährliche Alioski-Hereingabe klärte, war aber immer wieder ordentlich gefordert in diesem Duell. Nach knapp zwanzig Minuten meldete sich unsere Mannschaft jedoch auch mal wieder vorne an: Chris Conteh bediente Jonas Föhrenbach auf links, dessen Querpass Adrian Beck im Zentrum nur hauchdünn verpasste (18.). Auf der Gegenseite zeichnete sich Kai Eisele aus, als er erst einen Schuss aus kurzem Winkel parierte (21.) und kurz darauf gegen Dereck Moncada im Eins-gegen-Eins der Sieger blieb (30.). Nach einer Beck-Ecke wurde zudem ein Pieringer-Kopfball geblockt (29.).

Wenige Höhepunkte nach dem Seitenwechsel Im zweiten Durchgang, zu dessen Beginn Frank Schmidt – mit Ausnahme der Torwartposition einmal komplett gewechselt hatte – verflachte das Tempo der Partie spürbar. Genau in dieser Phase schlugen die Schweizer jedoch zu: Daniel dos Santos zog aus der Distanz mit Wucht ab – das 0:1 aus Sicht des FCH (62.). Die Rot-Blau-Weißen steckten nicht auf und suchten eine Antwort. Nach einem weiten Einwurf von Marnon Busch verlängerte Benedikt Gimber den Ball per Kopf, am zweiten Pfosten rutschten die FCH Angreifer jedoch knapp vorbei (70.). In der Schlussphase fehlte es den Heidenheimer Offensivbemühungen an der Präzision. Ein Kopfball von Marvin Pieringer (80.) sowie ein Schuss von Budu Zivzivadze (81.) blieben zu ungefährlich, sodass es am Ende beim knappen 0:1-Endstand blieb.