 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

1. FC Heidenheim: Daheim gegen Osnabrück, dann in die Haupstadt

Der Spielplan der 2. Bundesliga wurde heute veröffentlicht.

von fch · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Claus G. Stoll

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2. Bundesliga
1. FC Heidenheim

Am heutigen Donnerstag wurde der Spielplan der anstehenden Zweitliga-Saison 2026/27 veröffentlicht. Starten wird der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den VfL Osnabrück. Ausgetragen wird diese Partie zu Hause in der Voith-Arena am Wochenende vom 8. und 9. August 2026.

Am 2. Spieltag trifft der FCH im ersten Auswärtsspiel auf Hertha BSC, ehe die SG Dynamo Dresden nach der ersten Runde im DFB-Pokal (Sonntag, 23. August, 13 Uhr, beim SSV Jeddeloh II) am 3. Spieltag in Heidenheim zu Gast sein wird. Beenden wird der FCH die Zweitliga-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel am 34. Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg (Sonntag, 23. Mai 2027 um 15:30 Uhr).

Alle Spiele in der Übersicht

  1. Spieltag (08./09.08.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Osnabrück
  2. Spieltag (14.-16.08.2026): Hertha BSC - 1. FC Heidenheim 1846
  3. Spieltag (28.-30.08.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - SG Dynamo Dresden
  4. Spieltag (04.-06.09.2026): SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim 1846
  5. Spieltag (11.-13.09.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel
  6. Spieltag (18.-20.09.2026): DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 1846
  7. Spieltag (09.-11.10.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Kaiserslautern
  8. Spieltag (16.-18.10.2026): VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 1846
  9. Spieltag (23.-25.10.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - FC Energie Cottbus
  10. Spieltag (30.10.-01.11.2026): Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim 1846
  11. Spieltag (06.-08.11.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - Hannover 96
  12. Spieltag (20.-22.11.2026): SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 1846
  13. Spieltag (27.-29.11.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Nürnberg
  14. Spieltag (04.-06.12.2026): FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1846
  15. Spieltag (11.-13.12.2026): VfL Bochum 1848 - 1. FC Heidenheim 1846
  16. Spieltag (18.-20.12.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - Eintracht Braunschweig
  17. Spieltag (15.-17.01.2027): 1. FC Magdeburg - 1. FC Heidenheim 1846
  18. Spieltag (22.-24.01.2027): VfL Osnabrück - 1. FC Heidenheim 1846
  19. Spieltag (29.-31.01.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - Hertha BSC
  20. Spieltag (05.-07.02.2027): SG Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 1846
  21. Spieltag (12.-14.02.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - SpVgg Greuther Fürth
  22. Spieltag (19.-21.02.2027): Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846
  23. Spieltag (26.-28.02.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - DSC Arminia Bielefeld
  24. Spieltag (02.-04.03.2027): 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Heidenheim 1846
  25. Spieltag (05.-07.03.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Wolfsburg
  26. Spieltag (12.-14.03.2027): FC Energie Cottbus - 1. FC Heidenheim 1846
  27. Spieltag (19.-21.03.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - Karlsruher SC
  28. Spieltag (02.-04.04.2027): Hannover 96 - 1. FC Heidenheim 1846
  29. Spieltag (09.-11.04.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - SV Darmstadt 98
  30. Spieltag (16.-18.04.2027): 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 1846
  31. Spieltag (23.-25.04.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - FC St. Pauli
  32. Spieltag (07.-09.05.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Bochum 1848
  33. Spieltag (14.-16.05.2027): Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim 1846
  34. Spieltag (23.05.2027, 15:30): 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Magdeburg

Die exakten Spieltermine der Spieltage 1 und 2 in der 2. Bundesliga werden in der kommenden Woche veröffentlicht. Voraussichtlich in der übernächsten Woche (KW29) folgen die Ansetzungen der Spieltage 3 bis 6.

Wichtiger Hinweis: Tageskarten werden erst angeboten, nachdem die jeweiligen Spiele zeitgenau terminiert worden sind. Alle Informationen zum Tageskartenvorverkauf teilen wir Euch dann, wie gewohnt rechtzeitig im Vorfeld der Partien, über unsere FCH Kanäle mit.