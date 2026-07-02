1. FC Heidenheim: Daheim gegen Osnabrück, dann in die Haupstadt

– Foto: Claus G. Stoll

Am heutigen Donnerstag wurde der Spielplan der anstehenden Zweitliga-Saison 2026/27 veröffentlicht. Starten wird der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den VfL Osnabrück. Ausgetragen wird diese Partie zu Hause in der Voith-Arena am Wochenende vom 8. und 9. August 2026.

Am 2. Spieltag trifft der FCH im ersten Auswärtsspiel auf Hertha BSC, ehe die SG Dynamo Dresden nach der ersten Runde im DFB-Pokal (Sonntag, 23. August, 13 Uhr, beim SSV Jeddeloh II) am 3. Spieltag in Heidenheim zu Gast sein wird. Beenden wird der FCH die Zweitliga-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel am 34. Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg (Sonntag, 23. Mai 2027 um 15:30 Uhr).

Alle Spiele in der Übersicht

Spieltag (08./09.08.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Osnabrück Spieltag (14.-16.08.2026): Hertha BSC - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (28.-30.08.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - SG Dynamo Dresden Spieltag (04.-06.09.2026): SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (11.-13.09.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel Spieltag (18.-20.09.2026): DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (09.-11.10.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Kaiserslautern Spieltag (16.-18.10.2026): VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (23.-25.10.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - FC Energie Cottbus Spieltag (30.10.-01.11.2026): Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (06.-08.11.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - Hannover 96 Spieltag (20.-22.11.2026): SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (27.-29.11.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Nürnberg Spieltag (04.-06.12.2026): FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (11.-13.12.2026): VfL Bochum 1848 - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (18.-20.12.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - Eintracht Braunschweig Spieltag (15.-17.01.2027): 1. FC Magdeburg - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (22.-24.01.2027): VfL Osnabrück - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (29.-31.01.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - Hertha BSC Spieltag (05.-07.02.2027): SG Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (12.-14.02.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - SpVgg Greuther Fürth Spieltag (19.-21.02.2027): Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (26.-28.02.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - DSC Arminia Bielefeld Spieltag (02.-04.03.2027): 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (05.-07.03.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Wolfsburg Spieltag (12.-14.03.2027): FC Energie Cottbus - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (19.-21.03.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - Karlsruher SC Spieltag (02.-04.04.2027): Hannover 96 - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (09.-11.04.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - SV Darmstadt 98 Spieltag (16.-18.04.2027): 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (23.-25.04.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - FC St. Pauli Spieltag (07.-09.05.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Bochum 1848 Spieltag (14.-16.05.2027): Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim 1846 Spieltag (23.05.2027, 15:30): 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Magdeburg

Die exakten Spieltermine der Spieltage 1 und 2 in der 2. Bundesliga werden in der kommenden Woche veröffentlicht. Voraussichtlich in der übernächsten Woche (KW29) folgen die Ansetzungen der Spieltage 3 bis 6.