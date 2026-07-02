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Allgemeines
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1. FC Heidenheim: Daheim gegen Osnabrück, dann in die Haupstadt
Der Spielplan der 2. Bundesliga wurde heute veröffentlicht.
Am heutigen Donnerstag wurde der Spielplan der anstehenden Zweitliga-Saison 2026/27 veröffentlicht. Starten wird der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den VfL Osnabrück. Ausgetragen wird diese Partie zu Hause in der Voith-Arena am Wochenende vom 8. und 9. August 2026.
Am 2. Spieltag trifft der FCH im ersten Auswärtsspiel auf Hertha BSC, ehe die SG Dynamo Dresden nach der ersten Runde im DFB-Pokal (Sonntag, 23. August, 13 Uhr, beim SSV Jeddeloh II) am 3. Spieltag in Heidenheim zu Gast sein wird. Beenden wird der FCH die Zweitliga-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel am 34. Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg (Sonntag, 23. Mai 2027 um 15:30 Uhr).
Alle Spiele in der Übersicht
Spieltag (08./09.08.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Osnabrück
Spieltag (14.-16.08.2026): Hertha BSC - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (28.-30.08.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - SG Dynamo Dresden
Spieltag (04.-06.09.2026): SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (11.-13.09.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel
Spieltag (18.-20.09.2026): DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (09.-11.10.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Kaiserslautern
Spieltag (16.-18.10.2026): VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (23.-25.10.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - FC Energie Cottbus
Spieltag (30.10.-01.11.2026): Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (06.-08.11.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - Hannover 96
Spieltag (20.-22.11.2026): SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (27.-29.11.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Nürnberg
Spieltag (04.-06.12.2026): FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (11.-13.12.2026): VfL Bochum 1848 - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (18.-20.12.2026): 1. FC Heidenheim 1846 - Eintracht Braunschweig
Spieltag (15.-17.01.2027): 1. FC Magdeburg - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (22.-24.01.2027): VfL Osnabrück - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (29.-31.01.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - Hertha BSC
Spieltag (05.-07.02.2027): SG Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (12.-14.02.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - SpVgg Greuther Fürth
Spieltag (19.-21.02.2027): Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (26.-28.02.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - DSC Arminia Bielefeld
Spieltag (02.-04.03.2027): 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (05.-07.03.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Wolfsburg
Spieltag (12.-14.03.2027): FC Energie Cottbus - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (19.-21.03.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - Karlsruher SC
Spieltag (02.-04.04.2027): Hannover 96 - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (09.-11.04.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - SV Darmstadt 98
Spieltag (16.-18.04.2027): 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (23.-25.04.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - FC St. Pauli
Spieltag (07.-09.05.2027): 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Bochum 1848
Spieltag (14.-16.05.2027): Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim 1846
Spieltag (23.05.2027, 15:30): 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Magdeburg
Die exakten Spieltermine der Spieltage 1 und 2 in der 2. Bundesliga werden in der kommenden Woche veröffentlicht. Voraussichtlich in der übernächsten Woche (KW29) folgen die Ansetzungen der Spieltage 3 bis 6.
Wichtiger Hinweis: Tageskarten werden erst angeboten, nachdem die jeweiligen Spiele zeitgenau terminiert worden sind. Alle Informationen zum Tageskartenvorverkauf teilen wir Euch dann, wie gewohnt rechtzeitig im Vorfeld der Partien, über unsere FCH Kanäle mit.