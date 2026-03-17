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1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen: 1 x 2 VIP-Tickets zu gewinnen
Sei am Samstag, 21. März, live in der Voith-Arena dabei, wenn der 1. FC Heidenheim im Heimspiel der Bundesliga auf Bayer Leverkusen trifft.
Das wäre etwas: Du bist beim Heimspiel des Bundesligisten 1. FC Heidenheim gegen Bayer Leverkusen in der Voith-Arena dabei und verfolgst das Duell zusammen mit einer Person deiner Wahl. Nicht nur das: Zu zweit dürft ihr neben den beiden sogenannten “Flanierkarten” auf der Haupttribüne die Vorzüge im VIP-Bereich genießen, angefangen von einem VIP-Parkplatz fürs Auto bis hin zum leckeren Essen. Dieser Traum kann wahr werden, denn FuPa verlost 1 x 2 VIP-Tickets für das Match, das am Samstag, 21. März, um 15.30 Uhr beginnt.