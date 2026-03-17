1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen: 1 x 2 VIP-Tickets zu gewinnen

Foto: IMAGO / Jan Huebner

Das wäre etwas: Du bist beim Heimspiel des Bundesligisten 1. FC Heidenheim gegen Bayer Leverkusen in der Voith-Arena dabei und verfolgst das Duell zusammen mit einer Person deiner Wahl. Nicht nur das: Zu zweit dürft ihr neben den beiden sogenannten “Flanierkarten” auf der Haupttribüne die Vorzüge im VIP-Bereich genießen, angefangen von einem VIP-Parkplatz fürs Auto bis hin zum leckeren Essen. Dieser Traum kann wahr werden, denn FuPa verlost 1 x 2 VIP-Tickets für das Match, das am Samstag, 21. März, um 15.30 Uhr beginnt.