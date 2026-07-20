1. FC Heidenheim: Alles rund um den 14. Max Liebhaber-Pokal

– Foto: Jonas Baier

Nur noch knapp zwei Wochen, dann ist es soweit: Am Samstag, 1. August 2026, empfängt der 1. FC Heidenheim im Rahmen des 14. Max Liebhaber-Pokals den FC Ingolstadt in der Voith-Arena. Außerdem lädt der 1. FC Heidenheim zum FCH Stadion- und Familientag ein, der bereits ab 12 Uhr mit zahlreichen Aktionen und Attraktionen rund um das Stadion beginnt. Der Anpfiff der Partie gegen den Drittligisten erfolgt um 15:30 Uhr.

Die Stadiontore der Voith-Arena öffnen um 13:30 Uhr, der FCH Fan- und Ticketshop an der Voith-Arena öffnet an diesem Spieltag bereits um 12 Uhr. Die kostenlosen Shuttle-Busse verkehren ab 11:30 Uhr. Kurz vor dem Anpfiff präsentiert der 1. FC Heidenheim seinen Kader für die Saison 2026/27 – inklusive aller Neuzugänge. Im Anschluss an die Partie findet ab ca. 18:30 Uhr auf dem Parkplatz P2 eine große Autogrammstunde mit der gesamten Profi-Mannschaft statt – inklusive des Trainerteams. Nach der Autogrammstunde lädt die beliebte Liko’s Kiosk-Party mit DJ zum gemeinsamen Ausklang eines stimmungsvollen Tages an der Voith-Arena ein.

Auch für die jüngsten Besucher ist einiges geboten. Der langjährige FCH Partner Tausend Ideen aus Syrgenstein sorgt ab 12 Uhr auf dem Eventgelände auf Parkplatz P2 vor der HellensteinEnergie Osttribüne mit einem abwechslungsreichen Kinder-Funpark für Spiel, Spaß und Bewegung. Zu den Highlights zählen unter anderem Hüpfburgen, das FCH Schminkstudio, die Dribble-Arena sowie Fußball-Riding.

Das Albstüble ist von 12:00 bis 22:00 Uhr geöffnet, die Küche von 12:00 bis 21:00 Uhr. Des Weiteren wird es zusätzliche abwechslungsreiche Cateringangebote rund um die Voith-Arena geben.

Halbzeitgewinnspiel – Jetzt anmelden und mitmachen!

Ein weiteres Highlight wartet in der Halbzeitpause: FCH Fans treten beim Halbzeitgewinnspiel in einem FCH Dribbleparcours gegeneinander an und haben die Chance auf attraktive Preise. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis Mittwoch, 29. Juli, über das Online-Formular anmelden. Unter allen Bewerbungen werden die vier Teilnehmer ausgelost. Zu gewinnen gibt es unter anderem zwei Tickets für den Sparkassen BusinessClub bei einem Heimspiel des 1. FC Heidenheim 1846.

Gemeinsam für den guten Zweck!

Unter dem Motto „GEMEINSAM GUTES TUN“ unterstützt der 1. FC Heidenheim gemeinsam mit dem Max Liebhaber Werk im Rahmen des 14. Max Liebhaber-Pokals Organisationen, die sich mit Herz und Ausdauer für Kinder, Jugendliche und Familien einsetzen. Ihre Arbeit ist unverzichtbar und verdient Unterstützung. Es besteht die Möglichkeit, eine oder mehrere dieser Initiativen auszuwählen und mit einem Betrag nach Wahl zu unterstützen. Weitere Informationen dazu gibt es HIER.

Kostenloser Paule Trainingstag für Mädchen und Jungs

Im Rahmen des FCH Familientags veranstaltet das HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum außerdem erneut den Paule Trainingstag. Mädchen und Jungs im Alter von sieben bis zehn Jahren können dabei kostenlos unter Anleitung geschulter Trainer des 1. FC Heidenheim trainieren.

Zeiteinteilung beim Paule Trainingstag am 1. August:

Jahrgang 2016 und 2017: 12:00 bis 13:00 Uhr

Jahrgang 2018 und 2019: 13:15 bis 14:15 Uhr

Jetzt direkt Tickets sichern!

Tickets für den 14. Max Liebhaber-Pokal sind bereits erhältlich und können sowohl in den FCH Fan- und Ticketshops an der Voith-Arena sowie in der Heidenheimer Innenstadt in der Hauptstraße 22 als auch bequem online erworben werden. Ein gesonderter Mitgliedervorverkauf findet nicht statt, die Ticketpreise entsprechen denen des Vorjahres. Pro Person können maximal fünf Tickets gekauft werden.

Bitte beachten: FCH Dauerkarten besitzen für diese Veranstaltung keine Gültigkeit. Der Sparkassen BusinessClub bleibt an diesem Tag, wie gewohnt beim Max Liebhaber-Pokal, geschlossen.