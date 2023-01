1. FC Heelden setzt weiter auf Uwe Becker Kreisliga B, Gruppe 1: Der B-Liga-Vierte verlängert den Vertrag mit seinem Trainer bis 2024.

Trainer Uwe Becker bleibt dem B-Ligisten 1.FC Heelden ein weiteres Jahr erhalten. „Uwe passt sehr gut zu uns und macht sehr gute Arbeit. Die Mannschaft ist auch zufrieden und deshalb haben wir uns entschieden, noch ein Jahr dran zuhängen“, freut sich Heeldens Fußball-Obmann Peter Boland, dass beide Seiten sich einigen konnten. „Unser Ziel wird es auch in der nächsten Saison sein, oben mitzuspielen.“

Damit geht Becker in seine vierte Saison als Cheftrainer an der Herkener Straße. Seitdem der Übungsleiter das Sagen beim B-Ligisten hat, spielt die Mannschaft stetig um die oberen Plätze mit. In der ersten Spielzeit, die jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nach sieben Spieltagen abgebrochen wurde, landeten die Heeldener auf dem fünften Tabellenplatz.

In der vergangenen Saison kämpften die Gelb-Schwarzen lange um den Aufstieg in die Kreisliga A, am Ende fehlten lediglich sechs Zähler auf Meister TuS Haffen-Mehr.