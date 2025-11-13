1. FC Guben, VfB Krieschow II und Ströbitz wollen näher heranrücken

Nach dem befreienden 6:1-Erfolg gegen Lauchhammer empfängt der SV Grün-Weiß Lübben nun den FC Eisenhüttenstadt. Es war der erste Sieg nach zehn Niederlagen, ein Moment, der für Aufatmen sorgte. Nun will der Vorletzte nachlegen – doch mit Eisenhüttenstadt kommt ein Gegner, der mit Selbstvertrauen anreist. Für die Gäste geht es darum, sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen, während Lübben auf den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller hofft. ---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer VfB Trebbin VfB Trebbin 13:00 PUSH

Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte stehen wichtige Punkte auf dem Spiel. Lauchhammer kassierte in Lübben eine bittere 1:6-Niederlage und ist Letzter. Trebbin blieb zuletzt beim 0:0 gegen Döbern ohne Torerfolg, zeigte aber defensiv eine ordentliche Leistung. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um sich aus der Gefahrenzone zu befreien. Für Lauchhammer könnte ein erster Saisonsieg neue Hoffnung bedeuten – für Trebbin wäre ein Auswärtserfolg ein Befreiungsschlag. ---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr SV Döbern SV Döbern FV Erkner 1920 FV Erkner 13:00 PUSH

Der SV Döbern hat sich mit zuletzt starken Leistungen ins Mittelfeld zurückgekämpft und will nun gegen Erkner den Aufwärtstrend bestätigen. Beim torlosen Remis in Trebbin blieb die Defensive stabil, zuvor gelang beim 8:1 gegen Lübben ein Torfestival. Gegner Erkner erkämpfte sich zuletzt ein 1:1 gegen Ströbitz, nachdem Joao Marcos Dangla Cortez per Handelfmeter traf. Für beide Mannschaften zählt im direkten Duell vor allem eines: die Balance zwischen Angriffslust und Absicherung zu finden. ---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 13:00 PUSH

Ströbitz will nach dem Unentschieden in Erkner wieder in die Spur finden. Gegen kämpferische Wernsdorfer wartet allerdings kein leichter Gegner – das Team lieferte sich zuletzt ein spektakuläres 4:5 gegen Guben. Max Milz traf dabei doppelt, doch am Ende fehlte die defensive Stabilität. Für Ströbitz geht es darum, den Anschluss an die Topplätze zu wahren, während Wernsdorf dringend Punkte benötigt, um nicht weiter ins Tabellenmittelfeld abzurutschen. ---

Nach dem wilden 5:4 in Wernsdorf will der 1. FC Guben seine Serie fortsetzen. Mit 40 erzielten Treffern stellt das Team eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Besonders Franz Krüger, Niclas Straube und Yahya Ben Nasseur präsentierten sich zuletzt in Torlaune. Gegner Brieske verkaufte sich beim 1:3 gegen Spitzenreiter Luckenwalde II teuer und wird versuchen, die Defensive zu stabilisieren. Für Guben zählt nur der nächste Dreier. ---

Sa., 15.11.2025, 16:45 Uhr SG Großziethen Großziethen VfB 1921 Krieschow Krieschow II 16:45 PUSH

Die SG Großziethen empfängt die Reserve des VfB Krieschow. Die Gastgeber warten weiter auf den ersten Saisonsieg und kassierten zuletzt ein 1:3 gegen Hohenleipisch, bei dem Timothy Bäumker der Ehrentreffer gelang. Krieschow musste sich in der Vorwoche beim 1:3 ebenfalls geschlagen geben, bleibt aber in der Spitzengruppe. Die Gäste wollen mit einem Auswärtssieg den Druck auf Guben und Seelow aufrechterhalten, während Großziethen auf eine Überraschung hofft. ---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 14:00 PUSH