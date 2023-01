1. FC Guben triumphiert beim Groß Gaglower Budenzauber Beim B-Turnier schießt Marty Piesnack die SpG Briesen/Dissen gegen Kahren zum Turniersieg

Der 1. FC Guben darf sich über den ersten Titel des noch jungen Jahres freuen. Bei der 38. Auflage des Groß Gaglower Hallenmasters sicherten sich die Neißestädter dank eines starken Auftritts verdient den "Platz an der Sonne" und sahnten darüber hinaus auch bei den Einzelwertungen ab.

So wurden nach dem eng umkämpften Finale gegen Motor Saspow, in dem zwei Wanke-Treffer den Weg zum Titel ebneten, Schlussmann Danny Hübner und Lansana Sheriff als bester Torwart bzw. bester Spieler ausgezeichnet. Einzig die Torjägerkanone durfte der Landesligist nicht mit aus der Cottbuser Lausitzarena entführen, da der treffsicherste Schütze mit Christian Wietasch vom Turnierdritten Spremberger SV gestellt wurde.



Im B-Turnier, das bereits am Vormittag zahlreiche Schaulustige anzog, erwiesen sich schlussendlich die Spieler der SpG Briesen/Dissen als die besten Hallenfüchse und setzten sich im Finale gegen den Kahrener SV durch. Dabei avancierte ausgerechnet der ehemalige KSV-Kicker Marty Piesnack zum Matchwinner, als er das Leder wenige Augenblicke vor dem Spielende zum goldenen 1:0 für die Spielgemeinschaft in die Maschen hämmerte.

Den dritten Platz sicherten sich die Mannen des Gastgebers aus Groß Gaglow gegen die SpG TSV Cottbus/Kiekebusch - und das obwohl der TSV mit Jordan Schöngarth den besten Spieler und Torschützen des Turniers in seinen Reihen hatte.