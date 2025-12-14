1. FC Guben stürmt, Seelow siegt, SG Großziethen jubelt, eine Absage

– Foto: 1. FC Guben

Mit vier Spielen verabschiedete sich die Landesliga Süd in die Winterpause. Es waren Partien, die noch einmal alles bündelten, was die erste Saisonhälfte geprägt hat: ein Titelrennen auf Messers Schneide, bittere Momente und ein Last-Minute-Tor. Es gab aber auch eine Spielabsage.

Der Tabellenvorletzte aus Lauchhammer zeigte Moral, doch am Ende setzte sich die Qualität des Spitzenteams aus Seelow durch. Die Gäste gingen in der 20. Minute durch Elias Wroblewski in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Piotr Rymar auf 2:0 und verschaffte Seelow früh Kontrolle über die Partie. Kurz vor der Pause wurde es bitter für die Gastgeber, als Cherif Bah Leman in der 45. Minute ins eigene Tor traf und den Rückstand auf 0:3 anwachsen ließ. Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Lauchhammer gegen die drohende Niederlage. Dominik Rucinski verkürzte in der 48. Minute auf 1:3 und sorgte für neue Hoffnung. Als derselbe Spieler in der 60. Minute per Foulelfmeter erneut traf, wurde es noch einmal spannend. Trotz aller Bemühungen reichte es nicht mehr zum Ausgleich. Seelow rettete den knappen Vorsprung ins Ziel und blieb damit dem Spitzenduo dicht auf den Fersen.

---

Die Begegnung zwischen dem SV Döbern und dem VfB Hohenleipisch wurde abgesagt. Damit bleibt das direkte Duell der beiden Mannschaften ohne sportliche Entscheidung vor der Winterpause und wird zu einem späteren Zeitpunkt neu angesetzt. ---

Der 1. FC Guben setzte zum Jahresabschluss ein eindrucksvolles Ausrufezeichen. Bereits in der 6. Minute brachte Danny Vu Tuan die Hausherren in Führung. Niclas Straube erhöhte in der 14. Minute auf 2:0 und stellte früh die Weichen. Nach der Pause blieb Guben gnadenlos: Mariusz Pietka traf in der 57. Minute zum 3:0, ehe Franz Krüger in der 68. Minute nachlegte. Die SG Phönix Wildau 95 fand kein Mittel, um die Angriffswucht zu stoppen. Yahya Ben Nasseur erhöhte in der 77. Minute auf 5:0, bevor Lansana Sheriff in der 83. Minute den Schlusspunkt setzte. Das 6:0 war Ausdruck klarer Überlegenheit. Guben ist damit punktgleich mit Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II – ein Abschluss nach Maß vor der Winterpause. ---