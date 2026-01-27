1. FC Guben: „Sportlich haben wir nahezu das Optimum herausgeholt“

– Foto: Luis Grün/Verein

Der sportliche Leiter Peter Kühn zieht im FuPa-Teamcheck ein starkes Zwischenfazit des Landesligisten 1. FC Guben. Platz zwei und 36 Punkte sind erarbeitet, die Mannschaft wächst zusammen – und soll mit Spaß und Geschlossenheit die Spitze halten.

Hinrunde: Zufriedenheit und ein eingespieltes Team Der 1. FC Guben überwintert auf Rang zwei der Landesliga Süd – punktgleich mit Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II bei 36 Zählern. Der sportliche Leiter Peter Kühn sagt: „Wir als Verein sind mit der Hinrunde sehr zufrieden.“ Seine Bewertung geht ins Detail: „Sportlich haben wir nahezu das Optimum aus der Mannschaft herausgeholt und die Neuzugänge schnell und gut integriert.“ Aus seiner Sicht ist die wichtigste Erkenntnis die Entwicklung des Teams: „In kurzer Zeit ist eine starke Mannschaft zusammengewachsen, die sich den zweiten Tabellenplatz durch konstante Leistungen erarbeitet hat.“

Warum Guben vorne so gefährlich ist 58 erzielte Tore sind ein Statement – doch Kühn relativiert das bewusst. „Eine gute Offensive allein gewinnt kein Spiel“, sagt er. Entscheidend sei das Gesamtbild: „Dass die Mannschaft auch defensiv sehr ordentlich arbeitet und als Einheit auftritt.“ Gleichzeitig beschreibt er die aktuelle Stimmung als Antrieb: „Offensiv merkt man aber deutlich, dass alle Spieler aktuell großen Spaß am Fußball haben.“ Für Kühn hängt der Erfolg an funktionierenden Mechanismen: „Die Abläufe greifen, jeder arbeitet für den anderen und genau dieses Zusammenspiel macht uns aktuell so erfolgreich.“

Kaderbreite als Rückgrat über die ganze Hinrunde Kühn betont die Stabilität im Personal. „Mit der Kaderbreite sind wir vollkommen zufrieden“, sagt er. Das habe sich im Alltag bewährt: „Wir konnten über die gesamte Hinrunde hinweg nahezu immer eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufbieten.“ Gerade in Momenten, „in denen es personell eng wurde“, habe sich die Vereinsarbeit ausgezahlt. Kühn verweist ausdrücklich auf die interne Unterstützung: „Da wir auch Unterstützung aus der zweiten Mannschaft bekommen haben.“

Philosophie: Geschlossenheit, Verständnis und klare Hierarchie

Aus der Hinrunde zieht Kühn keine Kehrtwende, sondern Bestätigung. „Grundsätzlich verfolgen wir als Verein seit vielen Jahren die gleiche sportliche Ausrichtung“, erklärt er. Im Mittelpunkt steht das Zwischenmenschliche – und das Praktische auf dem Platz: „Uns ist wichtig, dass sich die Spieler untereinander verstehen und auf dem Platz jeder für jeden arbeitet.“ Das ist für ihn mehr als ein Schlagwort: „Diese mannschaftliche Geschlossenheit ist unsere Philosophie.“ Und Kühn setzt einen klaren Grundsatz: „Dabei gilt ganz klar: Keiner ist größer als die Mannschaft.“

Spitzengruppe: Respekt vor Favoriten, Fokus auf die eigenen Möglichkeiten

Zur Konkurrenz an der Spitze findet Kühn deutliche Worte. „Luckenwalde II und Seelow sind für mich ganz klare Favoriten im Meisterschaftsrennen“, sagt er. Begründung: „Beide Vereine verfügen über andere Möglichkeiten als wir.“ Umso mehr unterstreicht Kühn die Zufriedenheit mit dem Status quo: „Deshalb sind wir mit der aktuellen Situation im Verein sehr zufrieden und richten den Fokus klar auf uns selbst.“ Der Anspruch bleibt dennoch hoch – nur eben realistisch: „Unser Anspruch ist es, aus unseren Möglichkeiten das Beste herauszuholen.“

Vorbereitung: Trainingsauftakt

Die Rückrundenvorbereitung hat bereits begonnen. „Die Mannschaft ist bereits am 13.01.2026 in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet“, sagt Kühn. Der Einstieg war direkt intensiv: „Wir haben direkt mit dem Mannschaftstraining begonnen.“ Als Vorteil nennt er die Infrastruktur: „Durch unseren Kunstrasenplatz sind wir dafür bestens ausgestattet und konnten ohne Einschränkungen loslegen.“

Testspiele: Vier Heimtermine als Fahrplan bis zur Standortbestimmung

Die Wintertests sind terminiert – und finden „alle auf heimischem Platz“ statt. Kühn listet sie konkret auf: „Am 7.02. um 11:30 Uhr testen wir gegen KS Zieloni Lubiechnia.“ Danach folgt am 11.02. um 18:30 Uhr die Partie gegen die SG Eintracht Peitz, ehe es am 14.02. um 14 Uhr gegen den SV Lausitz Forst geht. Den Schlusspunkt setzt eine bewusst gesetzte Standortbestimmung: „Den Abschluss der Vorbereitung bildet am 20.02. um 19:30 Uhr das Heimspiel gegen den FSV Union Fürstenwalde, das bewusst als Standortbestimmung gegen einen starken Gegner genutzt wird.“

Winterpause: Ein Neuzugang aus der Oberliga angekündigt

Personell ist eine Verstärkung geplant. „In der Winterpause wird es einen Neuzugang geben“, kündigt Kühn an. Zum Profil nennt er Hintergründe: „Der Spieler war früher bereits im Juniorenbereich bei uns im Verein aktiv, ist anschließend seinen eigenen Weg gegangen und kommt aus der Oberliga.“ Offiziell wird der Wechsel später kommuniziert: „Den Wechsel werden wir in Kürze offiziell über unsere Social-Media-Kanäle bekannt geben.“

Zielsetzung: Weiter Schritt für Schritt

Trotz Tabellenplatz zwei bleibt Kühn bei der Linie. „Wir denken weiterhin Schritt für Schritt“, sagt er. Ein Aufstiegsversprechen gibt er nicht, sondern einen offenen Horizont: „Wohin uns dieser Weg am Ende führt, wird man sehen.“ Entscheidend sei die Kontinuität: „Wichtig ist für uns, dass es eine stetige sportliche Entwicklung gibt und die Mannschaft ihren Weg konsequent weitergeht.“

Schlüssel für die Rückrunde: Spaß behalten, als Team zusammenstehen

Für die zweite Saisonhälfte formuliert Kühn den entscheidenden Faktor schlicht und verbindlich: „Entscheidend wird sein, dass die Jungs den Spaß am Fußball behalten und auf sowie neben dem Platz als Team zusammenstehen.“

Tabellenlage der Landesliga Süd

Der 1. FC Guben steht nach 15 Spielen mit 12 Siegen und 3 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 58:19 bei 36 Punkten auf Rang zwei. Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II hat ebenfalls 36 Punkte (bei 13 Spielen), Seelow folgt mit 34 Punkten (bei 13 Spielen) – die Spitze bleibt eng.