1. FC Guben siegt in Wernsdorf in wildem Tor-Spektakel

Der 10. Spieltag der Landesliga Süd startete heute mit einem echten Fußball-Drama. In einer Partie, die alles bot, setzte sich der 1. FC Guben in Wernsdorf mit 5:4 durch. Neun Tore, zwei Platzverweise und ein gehaltener Strafstoß – dieser Abend hatte für die Zuschauer alles, was den Fußball ausmacht.

Der 1. FC Guben bestätigte beim 5:4-Auswärtssieg in Wernsdorf seine Offensivform, musste dafür aber Schwerstarbeit leisten. Schon nach zwei Minuten brachte Niclas Straube die Gäste in Führung. Doch Wernsdorf kämpfte sich in die Partie und glich durch Max Milz in der 21. Minute aus. Nur vier Minuten später traf Lucas Eduardo Da Silva zum 2:1 für Guben, ehe Francisco De Oliveria Silva in der 36. Minute auf 3:1 erhöhte. Frankonia blieb im Spiel: Gordan Griebsch verwandelte in der 43. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3, scheiterte jedoch nur eine Minute später mit einem weiteren Strafstoß an Torhüter Jonas Fahrentz. Kurz vor der Pause stellte Danny Vu Tuan in der 45. Minute auf 4:2 für Guben. Nach der Pause kam Wernsdorf mit großem Willen zurück. Erneut Max Milz (63.) und Marc Lüdke (65.) sorgten mit einem Doppelschlag für den Ausgleich zum 4:4. Doch die Schlussphase wurde turbulent: Nach der Gelb-Roten Karte für Roland Richter (78.) und der Roten Karte gegen Marc Lüdke (87.) spielte Wernsdorf in doppelter Unterzahl. In der 88. Minute entschied Yahya Ben Nasseur per Foulelfmeter das Spiel für Guben. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin SV Döbern SV Döbern 14:00 PUSH

Beide Mannschaften wollen punkten – Trebbin nach der 2:3-Niederlage in Ströbitz, Döbern nach dem 8:1-Schützenfest gegen Lübben. Besonders Luca Hartelt, Dennis Blechstein und Maximilian Krüger zeigten sich zuletzt treffsicher. Trebbin hingegen steht mit acht Punkten weiter im unteren Tabellenmittelfeld und braucht dringend einen Heimsieg, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Es dürfte ein offenes Spiel werden zwischen zwei Teams, die über den Kampf zum Erfolg kommen wollen. ---

Im Kellerduell stehen beide Teams unter Druck. Lübben kassierte zuletzt beim 1:8 in Döbern die zehnte Niederlage in Folge und hat mit 76 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Lauchhammer ging beim 0:4 gegen Eisenhüttenstadt ebenfalls leer aus und wartet weiter auf den ersten Sieg. Beide Mannschaften stehen bereits früh in der Saison unter Druck – wer hier verliert, für den wird die Luft im Tabellenkeller noch dünner. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 VfB 1921 Krieschow Krieschow II 14:00 PUSH

In Hohenleipisch treffen zwei Topteams aufeinander. Der Gastgeber setzte sich zuletzt mit 3:1 in Großziethen durch – Felix Kniesche traf doppelt, Florian Vogt steuerte ein weiteres Tor bei. Die Gäste aus Krieschow trennten sich im Spitzenspiel 1:1 von Seelow – Eduard Gutar rettete seiner Mannschaft spät einen Punkt. Beide Teams agieren offensivstark und defensiv kompakt – ein Duell, das für Spannung sorgen dürfte. Mit einem Sieg könnte Hohenleipisch bis auf Schlagdistanz zur Spitze heranrücken. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow SG Phönix Wildau 95 SG Wildau 14:00 PUSH

Für Seelow geht es nach dem späten 1:1 in Krieschow darum, in die Erfolgsspur zu finden. Die Elf blieb zwar ungeschlagen, musste aber erstmals Punkte abgeben. Mit Lennard Flaig und Paul Bechmann verfügt Seelow über eine der gefährlichsten Offensivspieler der Liga. Gegner Wildau zeigte zuletzt beim 1:1 gegen Brieske Moral, Alexander Zuravlev (Eigentor) und Oskar Julpe trafen früh. Die Gäste wollen in Seelow überraschen, doch gegen die starke Offensive wird das eine Herkulesaufgabe. ---

Tabellenführer Luckenwalde II reist mit der makellosen Bilanz von zehn Siegen aus zehn Spielen nach Senftenberg. Beim 2:1 gegen Wernsdorf trafen Colin Wilhelm Schwarzlose und Franz-Johann Steinmeyer. Brieske hingegen zeigte zuletzt beim 1:1 in Wildau eine stabile Leistung – Oskar Julpe war als Torschütze erfolgreich. Die Elf gilt als klarer Favorit, doch Brieske hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie auch großen Gegnern das Leben schwer machen können. ---

Morgen, 15:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00 PUSH