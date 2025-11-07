 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Kenny Fuhrmann

1. FC Guben siegt in Wernsdorf in wildem Tor-Spektakel

Landesliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 10. Spieltags

Der 10. Spieltag der Landesliga Süd startete heute mit einem echten Fußball-Drama. In einer Partie, die alles bot, setzte sich der 1. FC Guben in Wernsdorf mit 5:4 durch. Neun Tore, zwei Platzverweise und ein gehaltener Strafstoß – dieser Abend hatte für die Zuschauer alles, was den Fußball ausmacht.

---

Heute, 19:30 Uhr
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
4
5
Abpfiff

Der 1. FC Guben bestätigte beim 5:4-Auswärtssieg in Wernsdorf seine Offensivform, musste dafür aber Schwerstarbeit leisten. Schon nach zwei Minuten brachte Niclas Straube die Gäste in Führung. Doch Wernsdorf kämpfte sich in die Partie und glich durch Max Milz in der 21. Minute aus. Nur vier Minuten später traf Lucas Eduardo Da Silva zum 2:1 für Guben, ehe Francisco De Oliveria Silva in der 36. Minute auf 3:1 erhöhte.

Frankonia blieb im Spiel: Gordan Griebsch verwandelte in der 43. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3, scheiterte jedoch nur eine Minute später mit einem weiteren Strafstoß an Torhüter Jonas Fahrentz. Kurz vor der Pause stellte Danny Vu Tuan in der 45. Minute auf 4:2 für Guben. Nach der Pause kam Wernsdorf mit großem Willen zurück. Erneut Max Milz (63.) und Marc Lüdke (65.) sorgten mit einem Doppelschlag für den Ausgleich zum 4:4. Doch die Schlussphase wurde turbulent: Nach der Gelb-Roten Karte für Roland Richter (78.) und der Roten Karte gegen Marc Lüdke (87.) spielte Wernsdorf in doppelter Unterzahl. In der 88. Minute entschied Yahya Ben Nasseur per Foulelfmeter das Spiel für Guben.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
14:00

Beide Mannschaften wollen punkten – Trebbin nach der 2:3-Niederlage in Ströbitz, Döbern nach dem 8:1-Schützenfest gegen Lübben. Besonders Luca Hartelt, Dennis Blechstein und Maximilian Krüger zeigten sich zuletzt treffsicher. Trebbin hingegen steht mit acht Punkten weiter im unteren Tabellenmittelfeld und braucht dringend einen Heimsieg, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Es dürfte ein offenes Spiel werden zwischen zwei Teams, die über den Kampf zum Erfolg kommen wollen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
14:00live

Im Kellerduell stehen beide Teams unter Druck. Lübben kassierte zuletzt beim 1:8 in Döbern die zehnte Niederlage in Folge und hat mit 76 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Lauchhammer ging beim 0:4 gegen Eisenhüttenstadt ebenfalls leer aus und wartet weiter auf den ersten Sieg. Beide Mannschaften stehen bereits früh in der Saison unter Druck – wer hier verliert, für den wird die Luft im Tabellenkeller noch dünner.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
14:00

In Hohenleipisch treffen zwei Topteams aufeinander. Der Gastgeber setzte sich zuletzt mit 3:1 in Großziethen durch – Felix Kniesche traf doppelt, Florian Vogt steuerte ein weiteres Tor bei. Die Gäste aus Krieschow trennten sich im Spitzenspiel 1:1 von Seelow – Eduard Gutar rettete seiner Mannschaft spät einen Punkt. Beide Teams agieren offensivstark und defensiv kompakt – ein Duell, das für Spannung sorgen dürfte. Mit einem Sieg könnte Hohenleipisch bis auf Schlagdistanz zur Spitze heranrücken.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
14:00

Für Seelow geht es nach dem späten 1:1 in Krieschow darum, in die Erfolgsspur zu finden. Die Elf blieb zwar ungeschlagen, musste aber erstmals Punkte abgeben. Mit Lennard Flaig und Paul Bechmann verfügt Seelow über eine der gefährlichsten Offensivspieler der Liga. Gegner Wildau zeigte zuletzt beim 1:1 gegen Brieske Moral, Alexander Zuravlev (Eigentor) und Oskar Julpe trafen früh. Die Gäste wollen in Seelow überraschen, doch gegen die starke Offensive wird das eine Herkulesaufgabe.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
14:00live

Tabellenführer Luckenwalde II reist mit der makellosen Bilanz von zehn Siegen aus zehn Spielen nach Senftenberg. Beim 2:1 gegen Wernsdorf trafen Colin Wilhelm Schwarzlose und Franz-Johann Steinmeyer. Brieske hingegen zeigte zuletzt beim 1:1 in Wildau eine stabile Leistung – Oskar Julpe war als Torschütze erfolgreich. Die Elf gilt als klarer Favorit, doch Brieske hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie auch großen Gegnern das Leben schwer machen können.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
15:00

Erkner steht nach dem 0:7-Debakel in Guben unter Druck und hofft auf eine Trotzreaktion. Die Defensive, die bereits 30 Gegentreffer kassierte, ist besonders gefordert. Ströbitz reist dagegen mit Rückenwind an. Beim 3:2 gegen Trebbin sorgte Jakob Schella mit einem Doppelpack für die Entscheidung. Mit 22 Punkten steht die Elf in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und will ihre Serie fortsetzen. Für Erkner wäre schon ein Punktgewinn ein Erfolg, für Ströbitz zählt nur der Sieg.

---

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
5
1
Abpfiff



