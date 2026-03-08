1. FC Guben katapultiert sich an Spitze, Luckenwalde nun Zweiter Der 17. Spieltag der Landesliga Süd sorgt für Jubel, Frust und ein Schützenfest in Lübben. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Olaf Heine

Am 17. Spieltag der Landesliga Süd gab es einen Führungswechsel. Der 1. FC Guben übernimmt mit einem 4:0-Erfolg bei der SG Großziethen die Spitzenposition und ist punktgleich mit dem bisherigen Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II, der sein Heimspiel gegen den SV Wacker 09 Ströbitz mit 1:0 für sich entschied.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Vor 179 Zuschauern entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der die Nerven der Anhänger bis zum Äußersten strapazierte. In einer Begegnung, in der beide Teams phasenweise alles in die Waagschale warfen, brach Max Milz in der 53. Minute den Bann und brachte den SV Frankonia Wernsdorf 1919 mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn der FV Erkner 1920 bewies enorme Moral. In der 61. Minute gelang Tom Ney der Ausgleich zum 1:1. Das Spiel blieb ein Ritt auf der Rasierklinge: Nur vier Minuten später, in der 65. Minute, stellte Patrick Jahn die Weichen mit seinem Treffer zum 2:1 erneut auf Sieg für die Hausherren. Aber Erkner gab sich nicht geschlagen. Joao Marcos Dangla Cortez erzielte in der 75. Minute das 2:2 und sicherte seinem Team einen überlebenswichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

---

In einer hart umkämpften Partie vor 58 Zuschauern entschied ein einziger Moment über Freud und Leid. Die SG Phönix Wildau 95 feierte einen knappen Heimsieg gegen den SV Döbern, der vor allem durch ein unglückliches Missgeschick der Gäste zustande kam. Bereits in der 11. Minute unterlief Florian Dost ein Eigentor, das zum 1:0 für Wildau führte. Trotz aller Bemühungen gelang es Döbern nicht, diesen frühen Schock zu verdauen und die Defensive der Hausherren zu durchbrechen. ---

Es war eine Demontage, die in Lübben vor 117 Zuschauern ihren Lauf nahm. Der Tabellenletzte geriet gegen den Aufstiegsaspiranten SV Victoria Seelow unter die Räder. Nach 7 Minuten eröffnete Till Schubert den Torreigen mit dem 0:1. Was nach dem Seitenwechsel folgte, war ein einziger Offensivrausch der Gäste. Innerhalb von nur acht Minuten brach Lübben komplett in sich zusammen: Elias Wroblewski erhöhte in der 74. Minute auf 0:2, bevor Lennard Flaig in der 81. Minute das 0:3 nachlegte. Nur eine Zeigerumdrehung später, in der 82. Minute, schnürte Elias Wroblewski mit dem 0:4 seinen Doppelpack. Doch der Hunger der Seelower war noch nicht gestillt. Marco Rossak schraubte das Ergebnis in der 84. Minute auf 0:5 in die Höhe und setzte in der Nachspielzeit (90.+3) mit dem 0:6 den Schlusspunkt. ---

Der 1. FC Guben trat in Großziethen mit der klaren Mission an, den zweiten Tabellenplatz hinter sich zu lassen und den Thron zu besteigen. Vor nur 14 Zuschauern demonstrierte der neue Spitzenreiter seine gnadenlose Effizienz. Dominik Olszak eröffnete den Torreigen mit dem Treffer zum 1:0. In der Folge schraubte Kamil Antosiak das Ergebnis auf 2:0 hoch, ehe Josua Jantschke mit dem 3:0 jegliche Zweifel am Sieg beseitigte. Den Schlusspunkt unter diese Machtdemonstration setzte Dennis Diehl mit dem Tor zum 4:0-Endstand. ---

In Luckenwalde sahen 75 Zuschauer ein Spiel, das von taktischer Disziplin und einer enormen Anspannung geprägt war. Die Reserve des FSV wusste, dass im Kampf um die Meisterschaft jeder Fehler fatal sein kann. In einer hart umkämpften Partie war es schließlich ein einziger Moment purer Entschlossenheit, der die Entscheidung herbeiführte: Franz-Johann Steinmeyer erzielte den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg für die Hausherren, die damit auf Rang zwei zurückfallen. ---

Es war ein Wechselbad der Gefühle für die 64 Zuschauer in Krieschow. Das Tabellenschlusslicht aus Lauchhammer keimte zunächst Hoffnung auf, als Dominik Rucinski die Gäste mit dem 0:1 in Führung brachte. Doch der Traum vom Befreiungsschlag zerplatzte auf bittere Weise. Krieschow antwortete mit einer Lawine an Toren: Louis Scheppan markierte den Ausgleich zum 1:1, bevor Eduard Gutar das Spiel mit dem 2:1 drehte. Lucas Künzel erhöhte auf 3:1, ehe Louis Scheppan mit seinem zweiten persönlichen Treffer das 4:1 erzielte. Den endgültigen K.o. versetzte erneut Eduard Gutar mit dem Tor zum 5:1-Endstand. ---

142 Zuschauer sorgten für eine elektrisierende Atmosphäre. Die Gastgeber enttäuschten ihre Anhänger nicht und lieferten eine starke Vorstellung ab. David Walter brachte sein Team mit dem 1:0 auf Kurs. Florian Vogt baute den Vorsprung unter dem Jubel der Fans auf 2:0 aus, und Felix Kniesche besiegelte mit seinem Treffer zum 3:0 den verdienten Heimsieg gegen einen chancenlosen FC Eisenhüttenstadt. ---