1. FC Guben jubelt, Wacker Ströbitz dreht das Spiel in Lauchhammer

Der Abschluss des 6. Spieltags der Landesliga Süd brachte klare Siege an der Tabellenspitze, packende Duelle und spannende Duelle im Tabellenkeller. Während der FSV 63 Luckenwalde II und der SV Victoria Seelow weiter ohne Punktverlust vorneweg marschieren, untermauerte auch der VfB Krieschow II seine Ambitionen. Guben setzte ein Ausrufezeichen, und Ströbitz drehte in Lauchhammer einen Rückstand noch in einen Auswärtssieg.

220 Zuschauer sahen in Trebbin ein torreiches und packendes Spiel, das den ersten Saisonsieg für den VfB brachte. Zunächst waren die Gäste am Drücker: In der 38. Minute verwandelte Rico Gladrow einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für die SG Phönix Wildau. Doch Trebbin gab nicht auf und schlug kurz vor der Pause zurück. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs war Junior Fofana zur Stelle und erzielte das wichtige 1:1. Mit Schwung kam die Bornemann-Elf aus der Kabine: Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff traf Silas Schelinski zur 2:1-Führung (51.). Als Paul Göring in der 65. Minute das 3:1 nachlegte, schien das Spiel entschieden. Doch Wildau verkürzte nur fünf Minuten später durch Tim Kalmuczak auf 2:3. Trebbin aber ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 73. Minute besorgte Niklas Schubert den Treffer zum 4:2-Endstand. Trebbin feierte ausgelassen den ersten Dreier.

Das Spitzenspiel vor 216 Zuschauern in Brieske entschied der SV Victoria Seelow für sich. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg hielt in der ersten Halbzeit stark dagegen und ließ kaum Chancen zu. Doch kurz nach der Pause schlug Seelow zu: In der 47. Minute eröffnete Paul Bechmann den Torreigen und brachte die Gäste in Führung. Marco Rossak erhöhte in der 58. Minute auf 2:0, ehe Tobi Labes in der 69. Minute den Deckel drauf machte. Damit bleibt Seelow auch nach sechs Spielen makellos. Brieske musste dagegen die erste Niederlage der Saison hinnehmen, bleibt aber mit elf Punkten weiterhin im oberen Drittel der Tabelle. ---

Vor 176 Zuschauern lieferte sich Frankonia Wernsdorf ein mitreißendes Duell mit dem VfB Hohenleipisch 1912 und belohnte sich am Ende mit einem 3:2-Heimsieg. Die Hausherren erwischten einen Traumstart: Bereits in der 7. Minute brachte Gordon Teichert sein Team in Führung. Nur 14 Minuten später legte Gordan Griebsch nach und erhöhte auf 2:0. Doch Hohenleipisch fand schnell zurück ins Spiel. In der 24. Minute war es ein Eigentor von Marc Lüdke, das die Gäste zurückbrachte. Wernsdorf zeigte sich unbeeindruckt und schlug erneut zu: Wieder war es Gordan Griebsch, der in der 31. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 stellte. Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Hohenleipisch gegen die drohende Niederlage. Florian Vogt traf in der 70. Minute zum 2:3 und machte die Schlussphase noch einmal spannend. Doch am Ende blieb es beim viel umjubelten Sieg für die Elf von Thoralf Dominok, die sich damit ins Tabellenmittelfeld vorschob. ---

Für Absteiger SV Grün-Weiß Lübben setzt sich die Negativserie fort. Vor 35 Zuschauern kassierte das Team von Trainer Andreas Kozur beim 0:6 gegen Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II die nächste bittere Pleite. Bereits nach acht Minuten eröffnete Justin Ullmann den Torreigen, neun Minuten später legte er zum 0:2 nach. Noch vor der Pause erhöhte Luca Dreihardt in der 43. Minute auf 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Luckenwalde gnadenlos. Neo Passow (59.) und Niklas Hake (74.) bauten die Führung weiter aus, ehe erneut Justin Ullmann in der 80. Minute seinen dritten Treffer zum 0:6-Endstand markierte. ---

Im Duell vor 83 Zuschauern setzte der 1. FC Guben ein starkes Ausrufezeichen. Franz Krüger brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung. Zwar konnte Tom Rönsch in der 38. Minute für Eisenhüttenstadt ausgleichen, doch nach der Pause übernahm Guben wieder das Kommando. Francisco De Oliveria Silva traf in der 57. Minute zum 2:1 und sorgte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer (90.+5) für die endgültige Entscheidung. Während Guben mit dem vierten Sieg auf Platz fünf vorrückt, rutscht Eisenhüttenstadt nach der vierten Niederlage ab. ---

Der FC Lauchhammer bleibt auch nach dem sechsten Spieltag ohne Punkt. Dabei begann die Partie gegen den SV Wacker 09 Ströbitz verheißungsvoll. Dominik Rucinski traf in der 16. Minute zur 1:0-Führung und ließ die 38 Zuschauer kurz hoffen. Doch Ströbitz zeigte Moral. Richard Lampel glich in der 51. Minute aus, und nur zehn Minuten später sorgte Mykola Ubyraiev für die Wende (61.). Der 2:1-Auswärtssieg brachte Ströbitz drei wichtige Punkte und festigt die Position im oberen Tabellendrittel. Lauchhammer dagegen bleibt Tabellenfünfzehnter und hat weiterhin große Probleme, den Anschluss herzustellen. ---

Im Kellerduell zwischen Döbern und Aufsteiger Großziethen teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Jonas Gryczman die Gastgeber in der 48. Minute in Führung. Doch die Freude währte nicht lange: Jannick Karge erzielte in der 60. Minute den Ausgleich für die Gäste. Beide Teams drängten in der Schlussphase auf den Sieg, am Ende blieb es jedoch beim 1:1. Für Döbern bedeutet das Remis vier Punkte, Großziethen kommt auf zwei Zähler – beide bleiben damit in der unteren Tabellenregion stecken. ---