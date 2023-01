1. FC Grevenbroich-Süd: Mitfavorit erlebt ein böses Déjà-vu Nach einem völlig verkorksten Saisonstart,kam der A-Ligist erst nach einem Trainerwechsel richtig in Schwung. Ex-Coach Alexander Hermel steht nun wieder auf dem Feld.

Der 1. FC Grevenbroich-Süd hat in der Hinrunde der Kreisliga A Neuss ein Déjà-vu erlebt. Wieder einmal versemmelte er den Saisonstart so richtig und wieder einmal sorgte ein neuer Trainer für den erhofften Umschwung.

Saisonverlauf Für den 1. FC Grevenbroich-Süd war die Hinrunde ein böses Déjà-vu. Schon in der Vorsaison starteten die Südstädter als Mitfavorit, verpatzten den Start aber komplett und holten aus den ersten zehn Spielen nur sechs Punkte. Ein Trainerwechsel führte damals zum Umschwung, und Süd landete am Ende noch auf Rang sechs. Alexander Hermel, der Süd in der Vorsaison noch aus der Krise geführt hatte, ereilte in diesem Jahr das gleiche Schicksal. Nach neun Spielen und einer mickrigen Ausbeute von vier Zähler trat er freiwillig ab, unter dem neuen Trainer Cengiz Yavuz folgte dann wieder die Wende. Aus acht Spielen holte Süd 21 Punkte und steht damit zum Jahreswechsel auf Rang sechs.

Das lief gut Die Qualität im Kader von Grevenbroich-Süd ist unbestritten, es dauerte jedoch, bis die Südstädter es auf den Platz bringenkonnten. Trainer Cengiz Yavuz erklärt: „Dass die Jungs Fußball spielen können, war klar. Wir haben versucht, in ihre Köpfe reinzukommen, sie immer wieder stark zu reden und über Kampf Erfolgserlebnisse zu sammeln.“ Das ist Yavuz offenbar gelungen. „Die Jungs sind extrem diszipliniert, haben alles top angenommen und Gas gegeben.“ Vor allem fußballerisch könne sein Team nun wieder überzeugen. „Wir haben eine technisch starke Truppe. Alle haben Fußballverstand und können enge Situationen auch mal spielerisch lösen“, sagt Yavuz.

Das lief schlecht Eine Erklärung zu finden, wieso es in den ersten neun Spielen so haperte, fällt schwer. Angefangen habe es mit magerer Beteiligung bei der Sommervorbereitung, berichtet Hermel, der inzwischen wieder als Spieler bei Süd auf dem Feld steht. „Das war nur schwer aufzufangen. Fehlende Fitness und ausbleibende Ergebnisse haben uns in eine Abwärtsspirale manövriert“, so Hermel. Für ihn war es deshalb wichtig, seinen Platz zu räumen und der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Vieles sei einfach Kopfsache gewesen. Doch selbst in der zweiten Hälfte der Hinrunde lief nicht alles glatt bei Grevenbroich-Süd. „Wir haben uns gegen tief stehende Gegner schwergetan. Es geht nicht immer nur spielerisch“, so Yavuz, dem hier und da auch die Ernsthaftigkeit bei seinen Spielern fehlte. Ein Manko, dass er im Winter unbedingt angehen will, ist die Fitness. „Hinten raus haben uns in manchen Spielen die Körner gefehlt und damit auch die Konzentration.“